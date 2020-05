CODHEZ: Precios de alimentos en Maracaibo sobrepasan lo pautado por la lista oficial

Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo correspondiente a la primera quincena de mayo, efectuado en menos establecimientos y/o mercados debido a los problemas de movilización y transporte público en la región desde el inicio de la cuarentena por COVID-19.

La primera quincena de este mes se caracterizó por la publicación, casi interdiaria, por parte del Ejecutivo nacional, de cuatro listas de precios acordados. Estas listas se han marcado en bolívares y petros, pero del seguimiento que ha hecho Codhez de la variación de precios contenidos en ellas se deduce que la regulación está basada en la tasa de cambio oficial de dólares americanos. Al comparar los precios de la última lista oficial publicada el 13 de mayo, tomando como referencia su valor en dólares americanos, con los precios de los alimentos monitoreados por Codhez, estos se encuentran 26% por encima de la regulación.

En cuanto a la variación de los costos de los alimentos en los mercados de Maracaibo, uno de los incrementos más significativos que pudo evidenciarse respecto de la quincena anterior, es en el rubro de los granos. Así, el kilogramo de caraotas alcanzó un valor de Bs. 470.980,27 (+19%), las arvejas Bs. 459.166,67 (+4%), las lentejas Bs. 375.000,00 (+55%), y los frijoles Bs. 382.800,00 (+2%).

El precio de los granos es regulado en la lista de precios acordados, en concreto, las presentaciones de 500 gramos de caraotas en Bs. 155.323,22, arvejas en Bs. 124.972,71, lentejas en Bs. 124.972,71, y frijoles en Bs. 133.896,33. En contraste con los precios del mercado la diferencia es evidente.

Las carnes de res, en promedio, tuvieron una leve disminución respecto del mes de abril. No obstante, el corte de primera en el mercado alcanzó un precio de Bs. 767.000,00 mientras que en la lista se refleja un precio de Bs. 678.423,27; el corte de segunda tiene un precio promedio de Bs. 733.750,00, en tanto que la lista de precios acordados lo regula en Bs. 624.863,54; y la costilla de res se encuentra en el mercado en Bs. 397.625,00, y en la lista se regula en Bs. 392.771,37.

El kilo de pollo y sus presentaciones como pechuga, muslos y alitas marcaron una tendencia a la baja en promedio de -9%. En específico, el kilo de pollo entero se encuentra en los mercados en un promedio de Bs. 347.769,23. Según la lista de precios acordados el kilo de pollo tiene un valor de Bs. 292.793,20, lo cual representa una diferencia de Bs. 54.976,03 entre un precio y otro.

Por su parte, el cartón de 30 huevos refleja un precio de Bs. 652.736,00, que en comparación con la quincena pasada experimenta una disminución de -6%. Entre tanto, el kilogramo de queso blanco semiduro bajó -7%. Sin embargo, su precio regulado es de Bs. 448.116,42, denotando una diferencia de Bs. 170.933,58.

Codhez también monitoreó los precios de algunos alimentos de charcutería, como el jamón de pierna, el jamón de espalda, la mortadela de carne y la mortadela de pollo. Este mismo estudio se realizó en enero de este año y la comparación de uno y otro arrojó un aumento promedio de +101,22%.

El kilo de jamón de pierna cuesta en promedio Bs. 1.443.211,11 (+104,64%), el kilo de jamón de espalda cuesta en promedio Bs. 1.162.218,33 (+95,78%), el kilo de mortadela de carne (que hace algunos años representaba uno de los alimentos de más bajo precio) cuesta en promedio Bs. 584.673,42 (+129,08%), y el kilo de mortadela de pollo cuesta en promedio Bs. 637.181,50 (+75,38%).

La regulación de precios es irreal e insuficiente

El precio promedio del conjunto de los 21 alimentos básicos monitoreados por Codhez durante la primera quincena de mayo fue de Bs. 8.965.192,27. Esta cantidad calculada a una tasa promedio de 175.777,78 bolívares por dólar americano, equivale a USD 47,40, registrando una variación en esta moneda de -2% con respecto a la última quincena de abril.

Codhez destaca que, si se comparan los precios regulados por el gobierno nacional como los del mercado, y el salario mínimo mensual de Bs. 400.000,00 que representa apenas USD 2,24, la realidad apunta que las familias zulianas se encuentran en una situación grave de emergencia alimentaria. En promedio, la suma de precios de 15 de los productos regulados por el Ejecutivo Nacional alcanza un monto de USD 29,85 (carnes de res de primera y de segunda, pollo entero, granos, huevos, queso blanco, harina de maíz, arroz, pasta, margarina, aceite vegetal), en tanto que esos mismos productos en el mercado suman un monto de USD 37,08, de tal manera, que la diferencia entre lo regulado y la realidad es evidente, y solo se asemejan en que ambas estimaciones se encuentran muy alejadas del poder adquisitivo de la población.

La organización de derechos humanos advierte que esta situación exige la atención inmediata por parte del Estado, pues esta medida de regulación de precios resulta irreal e insuficiente, ante la escasa disponibilidad de recursos económicos de las familias para el acceso a una alimentación completa y balanceada.

