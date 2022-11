La canasta de 25 alimentos básicos la Costa Oriental del Lago promedia $ 74,65: es la más costosa del occidente venezolano

Para adquirir la canasta de 25 alimentos básicos en los municipios Cabimas y Lagunillas de la Costa Oriental del Lago en el Zulia, las familias debieron disponer, en promedio, de Bs. 637,48 durante la segunda quincena de octubre. Esto equivale a 74,65 dólares estadounidenses, un cálculo realizado con una tasa promedio en los mercados consultados de Bs./USD 8,54

Estas cifras representan un aumento de +3,55% en bolívares y +0,14% en dólares estadounidenses, en comparación de la primera quincena de octubre, ubicando esta canasta básica como la más costosa del occidente de Venezuela, de acuerdo con el monitoreo de oferta y precios de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en las regiones Zulia, Lara y Táchira.

Este estudio abarca diversos rubros fundamentales de la gastronomía venezolana: proteínas de origen animal y vegetal; lácteos como la margarina y el queso; también incluyendo el aceite vegetal y la margarina. Igualmente, toma en cuenta el arroz, la pasta y la harina de maíz; verduras como la cebolla, el tomate y la yuca; al igual que frutas de menor costo, entre las que se destaca el cambur y la lechosa.

La canasta básica en ascenso en el occidente

Seguida de la Costa Oriental del Lago, la canasta básica de San Cristóbal, estado Táchira, se ubica como la segunda de mayor costo en precios en bolívares en el occidente del país, pues en esta oportunidad alcanzó un valor de Bs. 635,47, equivalente a USD 75,28 (según una tasa de Bs/USD 8,44), lo que representa una variación de +4,22% en bolívares y +2,14% en dólares entre los precios de la primera y segunda quincena de octubre.

Pese a que en el monitoreo de Codhez, la canasta alimentaria en Barquisimeto, estado Lara, se ha ubicado regularmente como la más costosa de la región occidental, esta vez su precio es menor frente a las mencionadas anteriormente, ya que promedia Bs. 628,17, es decir, USD 73,95 (tasa de Bs/USD 8,50). Sin embargo, esto no implica que haya una disminución en relación con las quincenas anteriores, pues durante los últimos días de octubre se incrementó +2,97% en bolívares y +0,03% en dólares.

Rubros con incremento en Zulia, Lara y Táchira

En Mara, Maracaibo y San Francisco, el estudio de Codhez destaca el aumento del costo promedio del huevo por unidad, que pasó de valorarse en la primera quincena de octubre en Bs. 1,34 (USD 0,16) a alcanzar un precio de Bs. 2,34 (USD 0,27) en la segunda de ese mismo mes, representando un aumento de +74,41% en bolívares y +68,69% en dólares.

En Cabimas y Lagunillas, el kilo de tomate tuvo un aumento +17,57% en bolívares y +13,69% en dólares, ofertándose al cierre de octubre en Bs. 15,37 (USD 1,80). Entre tanto, en Barquisimeto, capital larense, el kilo de frijoles rondó los Bs. 16,62 (USD 1,96), por lo que su costo varió +19,62% en bolívares y +16,20% en dólares.

Por último, la pasta alzó +32,15% su costo promedio al cierre de octubre en los mercados monitoreados en San Cristóbal, estado Táchira, ubicándose en Bs. 20,67 (USD 2,45).