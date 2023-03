Características que debe tener un Electrodoméstico inteligente al momento de decidir comprarlo

Los electrodomésticos inteligentes son aquellos que se conectan a internet y ofrecen funciones adicionales a las tradicionales, como control remoto, programación, monitorización, ahorro de energía y compatibilidad con otros dispositivos.

Estas ventajas pueden hacer más cómoda y eficiente la vida en el hogar, pero también implican una inversión mayor y algunos riesgos de seguridad. Por eso, antes de comprar un electrodoméstico inteligente, es importante tener en cuenta algunas características que pueden marcar la diferencia entre una buena y una mala elección.

Funcionalidad

Lo primero que hay que preguntarse es si el electrodoméstico inteligente cumple con las necesidades básicas que se esperan de él, como lavar, secar, cocinar, enfriar o calentar. Además, hay que valorar si las funciones inteligentes que ofrece son realmente útiles y prácticas para el uso que se le va a dar. Por ejemplo, no tiene sentido comprar una lavadora inteligente que se pueda controlar desde el móvil si no se va a aprovechar esa opción o si la conexión a internet es inestable.

Calidad

Otro aspecto fundamental es la calidad del electrodoméstico inteligente, tanto en su diseño como en su rendimiento. Hay que fijarse en la marca, el modelo, la garantía, las opiniones de otros usuarios y las certificaciones de calidad y seguridad que tenga. Un electrodoméstico inteligente de buena calidad debe ser duradero, eficiente, silencioso y fácil de usar y mantener.

Compatibilidad

Un factor clave para aprovechar al máximo las ventajas de los electrodomésticos inteligentes es la compatibilidad entre ellos y con otros dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o altavoces inteligentes. Esto permite crear un ecosistema domótico que facilite la gestión y el control del hogar desde una sola plataforma o aplicación. Para ello, hay que verificar que los electrodomésticos inteligentes sean compatibles con el sistema operativo y el asistente de voz que se utilice (Android, iOS, Google Assistant, Alexa, etc.) y que se puedan integrar con otros servicios o aplicaciones como IFTTT, Google Home o Amazon Echo.

Seguridad

Finalmente, hay que tener en cuenta la seguridad de los electrodomésticos inteligentes, tanto física como digital. Por un lado, hay que asegurarse de que el electrodoméstico inteligente cumpla con las normas de seguridad eléctrica y térmica y que no presente riesgos de incendio o electrocución. Por otro lado, hay que proteger el electrodoméstico inteligente de posibles ataques informáticos que puedan robar datos personales o alterar su funcionamiento. Para ello, hay que seguir algunas recomendaciones como cambiar las contraseñas por defecto, actualizar el software regularmente y utilizar redes wifi seguras.

En conclusión, los electrodomésticos inteligentes pueden ser una buena inversión si se eligen bien y se usan correctamente. Para ello, hay que tener en cuenta sus características de funcionalidad, calidad, compatibilidad y seguridad y comparar diferentes opciones antes de decidir comprarlos.

