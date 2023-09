Las Apps que más de usan en París

París es una de las ciudades más visitadas del mundo, y también una de las más conectadas. Los parisinos y los turistas utilizan diferentes aplicaciones móviles para facilitar su vida cotidiana, desde el transporte hasta la gastronomía, pasando por el ocio y la cultura. En este artículo te presentamos las apps que más se usan en París y cómo pueden ayudarte a disfrutar de la ciudad de la luz.

Apps para el Transporte público y taxis

París cuenta con una amplia red de transporte público, que incluye metro, autobús, tranvía y tren. Para moverse por la ciudad, una de las apps más útiles es Citymapper que te permite planificar tus rutas, consultar los horarios y las tarifas, y recibir alertas en caso de incidencias.

Otra opción es RATP, la app oficial de la empresa que gestiona el transporte público parisino, que ofrece funciones similares a Citymapper.

Si prefieres desplazarte en bicicleta, puedes usar Velib, la app del servicio de alquiler de bicis municipales, que te muestra dónde encontrar las estaciones más cercanas y cuántas bicis hay disponibles. También puedes optar por Uber o Kapten, dos apps de transporte privado que te permiten solicitar un coche con conductor en cualquier momento y lugar.

Apps de Gastronomía y ubicación de restaurantes.

París es una ciudad con una gran oferta gastronómica, que abarca desde la cocina tradicional francesa hasta las propuestas más exóticas y vanguardistas. Para descubrir los mejores restaurantes y bares de la ciudad, puedes usar TheFork, una app que te permite buscar por zona, precio, tipo de cocina o ambiente, y reservar tu mesa con un solo clic. Además, TheFork te ofrece descuentos exclusivos y opiniones de otros usuarios.

Si prefieres comer en casa o en tu alojamiento, puedes recurrir a Deliverooo Uber Eats, dos apps de entrega a domicilio que te traen la comida de tus restaurantes favoritos en menos de media hora. Puedes elegir entre una gran variedad de opciones, desde pizzas y hamburguesas hasta sushi y ensaladas.

Apps para Ocio y cultura

París es una ciudad con una rica vida cultural, que alberga algunos de los museos y monumentos más famosos del mundo. Para aprovechar al máximo tu visita, puedes usar Paris Museum Pass, una app que te da acceso ilimitado a más de 60 museos y monumentos de París y sus alrededores, como el Louvre, el Arco del Triunfo o el Palacio de Versalles. Con esta app, podrás evitar las colas y ahorrar dinero.

Otra app imprescindible para los amantes de la cultura es Paris Culture Guide, que te informa sobre todos los eventos culturales que se celebran en la ciudad, desde exposiciones y conciertos hasta obras de teatro y festivales. Puedes filtrar por categoría, fecha, lugar o precio, y comprar tus entradas online.

Si lo que buscas es divertirte y conocer gente nueva, puedes probar Meetup, una app que te conecta con personas que comparten tus intereses y aficiones. Con Meetup, podrás unirte a grupos y eventos sobre temas tan variados como idiomas, deportes, cine, música o viajes.

