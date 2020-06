CIDH y ONU exhortan a los Estados a que adopten medidas dirigidas a proteger los derechos de las personas con discapacidad

Prensa Consorven, 10/06/2020.- Durante la cuarentena decretada en Venezuela desde el 16 de marzo del año en curso, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) en representación de la sociedad civil, ha realizado varios estudios para determinar la situación de las personas con discapacidad en Venezuela, y ha constatado la vulnerabilidad en el que se encuentra este sector y cómo se han visto afectadas sus rutinas con la llegada del Covid19.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, informó que al respecto desde la organización que representa, se emitió un “Llamado Urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual exponen con gran preocupación, la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad por parte del Estado venezolano, agravada ante la propagación del Covid-19, especialmente en áreas relacionadas a la salud, alimentación, acceso a medicinas y servicios básicos.

En respuesta a la inquietud de Consorven, la CIDH se pronunció sobre la situación de Venezuela, en la red social twitter y difundió un comunicado de prensa donde exhorta a los Estados a que adopten medidas dirigidas a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo hemos logrado que otros organismos tan importantes como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, representado por Michelle Bachelet, hayan hecho pronunciamientos en sus redes sociales para visibilizar la situación de las PcD ante el Covid-19.

“El contexto de esta pandemia ocasiona que la discriminación a que históricamente se han enfrentado estas personas para el ejercicio pleno de sus derechos se intensifique, que exige de los Estados la adopción de las medidas necesarias a fin de proteger la vida e integridad de las personas con discapacidad, y garantizar el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones que las demás”, reseña el escrito.

Por tal motivo, la CIDH hace un llamado a los Estados a fin de garantizar el derecho a la salud a todas las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición.

Destacan, que “los Estados deben elaborar protocolos de atención que anticipen eventuales situaciones de razonamiento de recursos médicos, a fin de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una atención en salud oportuna, apropiada y sin discriminación”.

En el comunicado igualmente se hace énfasis en que la CIDH tiene conocimiento sobre la falta de lenguaje sencillo y apoyos en la comunicación que afectarían la accesibilidad en la información relacionada con la pandemia.

En ese particular, Juan Ángel De Gouveia destacó –con base a los estudios realizados por Consorven- que “76,7% de las Organizaciones de Personas con Discapacidad manifestaron que la información ofrecida por el Estado no es accesible, y 90% de estas organizaciones tampoco han sido consultadas ni por el Estado, ni por Actores Humanitarios para la elaboración de planes de respuesta inclusivos”.

Igualmente la Comisión considera en el documento, que el acceso a la información es fundamental para que estas personas puedan adoptar las medidas de prevención y tratamiento en igualdad de condiciones que las demás personas. Por tal motivo, los Estados deben brindar información accesible, oportuna y clara sobre la enfermedad en general, su evolución, forma de prevención y tratamiento.

En otro orden de ideas, De Gouveia señaló que 69% de las PcD informaron que se ha reducido su acceso a servicios esenciales para la atención de su condición, destacando los medicamentos y las terapias de rehabilitación funcional, y que su acceso a los alimentos ha disminuido 53,7% durante el período de cuarentena.

Por lo antes expuesto, frente a la pandemia del Covid-19, la Comisión recomienda a los Estados: Adoptar las medidas necesarias para asegurar atención médica a las personas con discapacidad sin discriminación, incluso en casos de razonamientos de recursos médicos. Adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en formatos accesibles sobre evolución, prevención y tratamiento. Y, asegurar la participación de personas con discapacidad en el diseño, implementación y monitoreo de las medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19.

