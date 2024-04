OMS: Líderes mundiales instan a la ONU a tomar medidas contra la resistencia a los antimicrobianos

Ginebra, 4 de abril de 2024 – Los resultados de un estudio económico confirman que el ya asombroso costo humano de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) se verá agravado por un golpe catastrófico a la economía global a menos que se tomen medidas más audaces y urgentes, afirmó el Grupo de Líderes Mundiales ( GLG) sobre AMR dijo hoy.

La resistencia a los antimicrobianos ya es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y es directamente responsable de 1,27 millones de muertes al año, una de cada cinco de las cuales ocurre en niños menores de cinco años, principalmente en países de ingresos bajos y medianos.

Se espera que la resistencia a los antimicrobianos no controlada reduzca la esperanza de vida y provoque gastos sanitarios y pérdidas económicas sin precedentes

El estudio económico muestra que, sin una respuesta más contundente, se produciría una pérdida media de 1,8 años de esperanza de vida en todo el mundo de aquí a 2035. El estudio también estima que la resistencia a los antimicrobianos costaría al mundo 412.000 millones de dólares al año en costes sanitarios adicionales y 443.000 millones de dólares al año. por año en productividad laboral perdida.

Las herramientas para abordar la resistencia a los antimicrobianos existen, pero deben ampliarse drásticamente

El estudio económico muestra que, si se implementa a nivel mundial, se espera que un paquete de intervenciones intersectoriales contra la resistencia a los antimicrobianos cueste un promedio de 46 mil millones de dólares por año, pero generará un retorno de hasta 13 dólares por cada dólar gastado para 2050.

“Tenemos las herramientas para mitigar la crisis de la RAM y estos datos apuntan a un futuro devastador si no tomamos medidas más audaces ahora”, dice la presidenta del GLG sobre la RAM, Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados. «Es por eso que el Grupo de Líderes Globales está haciendo recomendaciones y proponiendo objetivos para impulsar una respuesta global sólida a la RAM y salvar millones de vidas».

El Grupo de Líderes Mundiales pide a los Estados miembros de la ONU que actúen con valentía

En un nuevo informe publicado hoy, el GLG pide a los líderes políticos que asuman compromisos específicos en la reunión de alto nivel sobre la resistencia a los antimicrobianos que se celebrará en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre. El informe del GLG, “Hacia compromisos y acciones específicos en respuesta a la resistencia a los antimicrobianos”, insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a garantizar que se disponga de financiación adecuada, predecible y sostenible de fuentes nacionales y externas para abordar la resistencia a los antimicrobianos, incluso para hacer frente a la disminución de la investigación y el desarrollo. cartera de nuevos antibióticos. El GLG propone que los instrumentos financieros existentes amplíen su alcance para incluir la resistencia a los antimicrobianos y aumentar las inversiones para apoyar la implementación de Planes de Acción Nacionales multisectoriales, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

El informe señala cómo una gobernanza multisectorial responsable, eficaz y funcional es fundamental para coordinar una respuesta global a la resistencia a los antimicrobianos e implementar intervenciones con éxito. Para lograr esto, el GLG propone que se establezca un panel independiente para monitorear e informar sobre la ciencia y la evidencia relacionada con la RAM para informar la promoción y la acción y formalizar la Secretaría Conjunta Cuatripartita para facilitar la acción colaborativa y coordinada contra la RAM.

El GLG enfatiza la necesidad de mejorar la calidad de los datos sobre la resistencia y el uso de antimicrobianos a través de la vigilancia y el monitoreo y recomienda que los países fortalezcan los recursos humanos y la capacidad de infraestructura crucial. El informe destaca la necesidad de sistemas de vigilancia sostenibles, sectoriales e integrados y el uso de datos para la acción.

Dado que la prevención es una piedra angular de la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos, el GLG recomienda que los países implementen estrategias para prevenir infecciones en la salud humana y animal y en los ecosistemas alimentarios, vegetales y ambientales para reducir la necesidad de antimicrobianos.

Se necesitan objetivos mundiales para impulsar nuevas medidas contra la resistencia a los antimicrobianos

Para impulsar acciones globales y nacionales sobre la resistencia a los antimicrobianos, el informe del GLG propone varios objetivos orientados a resultados para acelerar el progreso:

De aquí a 2030, reducir en un 10% las muertes humanas a nivel mundial debidas a la resistencia a los antimicrobianos.

Para 2030, los antibióticos del grupo ACCESS representarán al menos el 80% del consumo total de antibióticos en humanos.

De aquí a 2030, reducir la cantidad de antimicrobianos utilizados en el sistema agroalimentario a nivel mundial al menos entre un 30 % y un 50 % con respecto al nivel actual;

Para 2030, eliminar el uso de antimicrobianos de importancia médica para la medicina humana en animales con fines médicos no veterinarios, o en la producción de cultivos y sistemas agroalimentarios con fines no fitosanitarios.

El GLG pide que los Estados miembros de la ONU consideren urgentemente estas recomendaciones. Los líderes mundiales tienen una oportunidad única en la Reunión de Alto Nivel sobre la RAM el 26 de septiembre de 2024 para salvar vidas, medios de subsistencia y economías tomando medidas para abordar la RAM en todos los sectores.

El Grupo de Líderes Mundiales (GLG) sobre Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) se estableció en 2020 siguiendo la recomendación del Grupo de Coordinación Interinstitucional sobre Resistencia a los Antimicrobianos (IACG) con la misión de asesorar y promover acciones políticas para la mitigación de las infecciones resistentes a los medicamentos a través de acceso responsable y sostenible a los antimicrobianos y su uso. El apoyo de secretaría para el GLG lo proporciona la Secretaría Conjunta Cuatripartita (QJS) sobre Antimic

Robial Resistance, un esfuerzo conjunto de las organizaciones cuatripartitas (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). ).

El GLG está presidido por Su Excelencia la Primera Ministra de Barbados, Sra. Mia Amor Motley; El Vicepresidente es el Honorable Dr. Chris Fearne, Viceprimer Ministro de Malta. Los miembros del GLG incluyen ministros de gobierno, académicos y figuras influyentes del sector privado y la sociedad civil, así como los directores de las organizaciones cuatripartitas.

El GLG está implementando su plan de acción móvil en seis áreas prioritarias:

1) Acción política sostenida sobre la resistencia a los antimicrobianos;

2) Transformar la salud humana, la salud animal, los alimentos, las plantas y los ecosistemas ambientales con un enfoque en la prevención y el control de infecciones y el uso responsable;

3) Promoción de una mejor vigilancia y seguimiento del uso y la resistencia a los antimicrobianos en todos los sectores, incluso para orientar el establecimiento de objetivos y las intervenciones y evaluar sus impactos;

4) Mayor movilización de recursos financieros internos y externos, especialmente para la implementación de planes de acción nacionales en países de ingresos bajos y medianos (PIMB);

5) Innovación en todos los sectores para asegurar una cartera sostenible de antimicrobianos (en particular antibióticos), vacunas, diagnósticos, herramientas de gestión de residuos y alternativas seguras y eficaces a los antimicrobianos, y garantizar un acceso equitativo a estos productos; y

6) Abogar por acciones basadas en evidencia para abordar los aspectos ambientales de la RAM.

FUENTE. https://www.who.int

