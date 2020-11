CIV apoyará a comunidades organizadas en la mejora de los servicios públicos

El próximo viernes 20 de noviembre, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Fundación Construyen País, estarán llevando a cabo el primer Taller Nacional sobre Organización y Gestión local de los Servicios Públicos, durante el cual será presentado el proyecto de “Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos” (PROCO+SP), que ejecutan ambas instituciones.

El anuncio lo hizo el presidente del gremio que agrupa a ingenieros, arquitectos y urbanistas del país, Enzo Betancourt, quien indicó además que la actividad se realizará a partir de las 9:00 de la mañana a través de la plataforma Zoom del CIV. Los interesados pueden registrar sus datos en el correo ProyectoPROCO@gmail.com

Betancourt informó que un calificado grupo de profesionales presentará el proyecto PROCO+SP, con el propósito de impulsar la constitución de Comités de Usuarios de los Servicios Públicos, que recibirán –desde el Colegio de Ingenieros– la asesoría y asistencia técnica necesaria tanto para el abordaje de los problemas como para promover soluciones.

“Nuestros agremiados poseen los suficientes conocimientos técnicos y operativos en cuanto a servicios públicos, pero ahora nos proponemos construir los medios y mecanismos institucionales para una interacción fluida y directa con las comunidades a los fines de poner estos conocimientos y experiencias a la orden de los usuarios y de todas las partes involucradas”, dijo el presidente del CIV, organización gremial que el pasado 28 de octubre celebró su 159 aniversario, lo cual convierte al Colegio de Ingenieros de Venezuela en una de las instituciones más sólidas del país.

Al respecto, puntualizó que se trata de ser útiles, especialmente en momentos en que las carencias y deficiencias de los servicios se han convertido en un componente esencial de la crisis que vive Venezuela.

“Nosotros no estamos al margen. Queremos contribuir en la construcción de soluciones, tanto con las comunidades organizadas como con las distintas instancias de gobierno o empresas públicas y privadas responsables de la prestación de los servicios”, señaló.

Este primer taller se celebrará en el marco del mes aniversario de la institución gremial y en él participarán destacados profesionales de la ingeniería y la arquitectura, expertos en servicios públicos, así como los presidentes de Centros y Seccionales del Colegio de Ingenieros en las distintas regiones del país.

La Fundación Construyen País

La coordinación del proyecto estará a cargo de la Fundación Construyen País sobre la base del convenio de intercambio y cooperación que suscribiera el CIV con esta organización no gubernamental.

El presidente de la Fundación, Richard Casanova, indicó que este primer taller nacional es el punto de partida de una serie de eventos similares que se llevarán a cabo en las regiones y municipios del país.

Así mismo, destacó Casanova que en este taller nacional “no solo participarán distinguidos colegas y dirigentes gremiales del CIV, sino que también está dirigido a diversos profesionales, comunicadores sociales, docentes, instituciones y ONG´s interesadas en la prestación de los servicios públicos y la calidad de vida”.

De igual manera se está extendiendo invitación a dirigentes sociales y líderes comunitarios que se incorporarán a esta iniciativa y trabajarán como promotores de los talleres regionales y municipales a desarrollar tan pronto lo permitan las restricciones impuestas por el Covid19.

Foto: Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)

