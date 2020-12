¿Ansiedad: ¿Qué es y cómo combatirla?.

La ansiedad es un mecanismo defensivo; una alerta que se activa cuando estamos en situaciones amenazantes. Existe en todo ser humano y tiene un carácter evolutivo. Además, tiene protagonismo en nuestras vidas, pero casi siempre solemos ignorarla.

¿Qué sentimos cuándo sufrimos de ansiedad?

En algunos casos, es una sensación amarga. Cada ser humano tiene una forma de manifestarla y puede provocar:

Problemas de respiración

Dolor en el pecho

Taquicardia

Asimismo, la depresión y el estrés pueden ir de la mano con la ansiedad. Ésta, en ocasiones, también puede ocasionar afecciones psiquiátricas como el desarrollo de un trastorno bipolar o esquizofrenia. El problema aparece por los obstáculos que una persona tiene en su vida (proyectos o deseos). Todos anhelamos algo y queremos mantener lo que ya tenemos.

¿Cómo podemos combatir la ansiedad?

Expertos aseguran que ingerir ciertos alimentos genera un efecto positivo que ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés. Asegúrate de incluirlos en tu dieta.

Plátano: Su fibra ayuda al tránsito intestinal, en ocasiones desregulado por la ansiedad. Posee magnesio, ideal para relajar los músculos.

Su fibra ayuda al tránsito intestinal, en ocasiones desregulado por la ansiedad. Posee magnesio, ideal para relajar los músculos. Salmón: Pescado rico en proteína, ideal para llevar una dieta saludable. Es rico en Omega 3, elemento que ayuda a tener un mejor estado de ánimo.

Pescado rico en proteína, ideal para llevar una dieta saludable. Es rico en Omega 3, elemento que ayuda a tener un mejor estado de ánimo. Pasta integral : Consigue saciar sin necesidad de comer en grandes cantidades. Posee magnesio y fibra, reuniendo todo lo necesario para calmar la ansiedad.

: Consigue saciar sin necesidad de comer en grandes cantidades. Posee magnesio y fibra, reuniendo todo lo necesario para calmar la ansiedad. Semillas de lino: Contiene magnesio, fibra y un aporte proteico que la hacen ideal para combatir el estrés y ayudar al control de la digestión.

Contiene magnesio, fibra y un aporte proteico que la hacen ideal para combatir el estrés y ayudar al control de la digestión. Frutos secos: Ingerir frutos secos puede calmar la ansiedad de comer compulsivamente.

Ingerir frutos secos puede calmar la ansiedad de comer compulsivamente. Agua: Además de mantener un nivel correcto de hidratación para la salud, mantiene bajo control la ansiedad calmando las ganas de comer.

¡El deporte también te ayudará a combatir la ansiedad!

Practicar regularmente distintos ejercicios aeróbicos te brindarán ventajas:

Reducirás el riesgo cardiovascular

Se regularán tus niveles de glucosa en la sangre

Mejorará tu calidad del sueño

Y disminuirá tu ansiedad

Procura practicar alguno de los siguientes deportes:

Caminar

Correr

Bicicleta elíptica

Cuerda de saltar

¡Rompe las ataduras de la ansiedad y empieza a vivir mejor!

Fuente: https://www.diariamenteali.com/

¿Ansiedad: ¿Qué es y cómo combatirla? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana