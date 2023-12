Cronograma de pago de pensiones IVSS DICIEMBRE 2023,Actualización MARTES 19/12/23 11.30AM

Cómo lo veníamos indicando se realizó el pago del bono de guerra para activos el día 15 de diciembre adicionalmente se depositó, la quincena y el 4to mes de aguinaldos para empleados públicos.

El cronograma se está desenvolviendo de forma normal, hasta ahora no hay retraso.

No hay información sobre aumento de salario por el resto del año como lo hemos venido ratificando durante los últimos meses, el presupuesto del año 2024 contempla un aumento de 10% en el salario base y un 70% de aumento en los bonos sociales, esto , según declaraciones extraoficiales provenientes de los predios de la AN.

Todos los bonos de guerra tendrán su respectivo ajuste a la tasa BCV vigente para cuando se emita la orden de pago.

Dicho esto pasamos a la actualización de hoy:

¿Cómo será el proceso de pago del bono de Guerra para activos, jubilados y pensionados?

Fase 1:

Empleados públicos activos:

ESTATUS: Pagado el día 15 de diciembre, Viernes cómo lo anunciamos en las actualizaciones previas.

Fase 2:

Empleados públicos jubilados:

ESTATUS: Pagado el día 18 de diciembre

Como lo indicamos en las actualizaciones previas, el día de hoy se ha efectuado el pago del bono de guerra para jubilados de la administración pública por un monto de Bs 1.990,00 que para el día de hoy equivalen a un total de $USD 55,81.

Fase 3:

Pensionados IVSS:

Se pagará junto con la pensión respectiva a más tardar el día 21 de diciembre, extraoficialmente se pudo conocer que es probable que el pago sea el 20 de Diciembre, estaremos actualizando al respecto, el mes pasado fue de 705 Bs equivalente a 19.88$

¿Cómo será el proceso de pago de la pensión y el Aguinaldo?

El pago de la pensión será a partir miércoles 20 de Diciembre.

El pago de la pensión ira junto con el siguiente mes de aguinaldos según sea el caso, hay años en que el tercer mes de aguinaldos ha quedado pendiente, por lo que deberíamos esperar un monto similar a Bs. 260 + el Bono de Guerra respectivo, en todo caso estaremos actualizado al respecto.

¿Cuando será el monto de la pensión?

Hasta la fecha de mantiene en Bs. 130 Consulte el monto equivalente en divisas para el día de hoy



¿Cuando será el monto del bono de guerra para pensionados del IVSS y amor mayor?

El mes pasado fue de 705 Bs equivalente a 19.88$ +/- $20 (se calcula el cambio al emitirse la orden de pago en días previos) , el monto a cobrar este mes puede consultarlo haciendo click aquí.

ES LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA HASTA AHORA. si esta información cambia lo estaremos informando en la actualización que realizaremos diariamente a partir de hoy.

Click aquí para ir al cronograma principal

Atención :

Cuando lanzamos una actualización es para agregar información nueva, confirmar una información ya publicada o corregir una actualización previa, siempre vamos a dejar en este cronograma el enlace a todas las actualizaciones para hacerlo de más fácil lectura. Algunas veces el ente pagador se atrasa o adelanta, eso se ha visto en los últimos meses, a diferencia de años atrás que la fecha de pago era más estable,por lo que debemos estar pendientes de las actualizaciones por cualquier cambio que se produzca, en ese mismo orden de ideas reafirmamos, para los que son nuevos lectores que no somos el IVSS ni tenemos relación con el ente pagador, solo informamos de forma estructurada lo que nos llega para apoyarlos a ustedes a tener la mejor información sobre el pago de pensiones, en ningún otro sitio web podrán encontrar información veraz y confirmable como la desplegada aquí.

