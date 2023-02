Cronograma Original de Pago de Pensiones del IVSS para 2023 Actualizaciones de Enero

Cronograma Original de Pago de Pensiones del IVSS para 2023, Archivo Enero

Actualización 02/01/2023 7.38 pm

Faltan 18 días para el pago de la pensión del mes en curso, por el monto de Bs. 130

En breve comenzaremos las actualizaciones.

Actualización 04/01/2023 8.54 am

El monto a cobrar para este mes sigue siendo de Bs. 130.

Nota: ha corrido el rumor en redes sociales que fue aumentado el salario mínimo lo que implicaría un aumento de la pensión, esto no tiene confirmación por las autoridades respectivas, se descarta dicho aumento.

Actualización 04/01/2023 8.54 am

Faltan al menos 15 días para el pago de la pensión del mes en curso por el monto de Bs. 130, hasta ahora no se conoce nada sobre un aumento de la misma.

Para el momento de esta actualización la pensión de Bs. 130 tiene un equivalente a $USD 7,24 dólares americanos.

Actualización 08/01/2023 8.55pm

Faltan al menos 12 días para el pago de la pensión del mes en curso por el monto de Bs. 130, hasta ahora no se conoce nada sobre un aumento de la misma.

Para el momento de esta actualización la pensión de Bs. 130 tiene un equivalente a $USD 6,984 dólares americanos.

Actualización 10/01/2023 9.24pm

Hasta la fecha no hay información sobre un aumento de la pensión que sea pagado junto al mes en curso, por lo que el mes que será depositado sigue siendo de Bs. 130.

La pensión de Bs.130 equivale para el momento de esta actualización a $USD 6,911 dólares americanos o 0.11645615 Petros de acuerdo al BCV.

Tampoco existe información sobre el tercer mes de aguinaldo.

Actualización 12/01/2023 10.13 am

La pensión se mantienen en Bs. 130 que equivalente para la fecha a $6,823 dólares americanos o 0,1138593 Petros de acuerdo al BCV.

Actualización 12/01/2023 10.13 pm

La pensión se mantienen en Bs. 130 que equivalente para la fecha a $6,74 dólares americanos o 0,1124655 Petros de acuerdo al BCV.

Actualización 13/01/2023 8.05 pm

La pensión se mantienen en Bs. 130 con un equivalente para el momento de esta actualización a $6,683 dólares americanos o 0,1124655 Petros de acuerdo al BCV.

Actualización 16/01/2023 1.13 pm

La pensión se mantienen en Bs. 130 con un equivalente para el momento de esta actualización a $6,683 dólares americanos o 0,1124655 Petros de acuerdo al BCV.

Como indicamos al inicio de este cronograma en la cuenta regresiva el pago de la pensión esperamos sea el día Viernes 20 de Enero de 2023.

Actualización 18/01/2023 9.40 am

Hasta los momentos no hay información de un pago alternativo y/o complementario a la pensión que debería estarse pagando el viernes 20 de Enero de 2023.

El monto de la pensión sigue siendo de Bs.130 lo que equivale para el momento de esta actualización a :

130/19,9725 = 6,50895 dólares americanos de acuerdo al cambio oficial de la tasa del BCV

Actualización 19/01/2023 6.05 Pm

CONFIRMADO EL PAGO PARA MAÑANA 20 DE ENERO DE 2023 POR BS. 130,

EQUIVALENTES PARA LA FECHA Y DE ACUERDO AL BCV A $USD 6,4056 DÓLARES AMERICANOS.

NUEVAMENTE COMO LO ANUNCIAMOS EL 2 DE ENERO DE 2023

EL PAGO SERÁ DE BS.130 Y EL DÍA 20, ANUNCIADO AQUÍ COMO SEMANAS DE ANTICIPACIÓN.

Actualización 20/01/2023 12.42 am

El día de ayer la cuenta twitter del IVSS (@Somosivss) al final de la tarde retiró el anuncio que había hecho de confirmación de pago de pensiones, el mismo tenía el siguiente diseño:

Por lo que se presume han colocado en suspensión el pago de la pensión que se esperaba para el día de hoy Viernes 20 de Enero de 2023.Por lo que tenemos que estar atentos a cualquier cambio o deposito en las cuentas, hasta este momento es solo una presunción ya que el IVSS no dio explicaciones sobre el retiro del anuncio.

Actualización 20/01/2023 1.05 am

La información que emitió el IVSS después de retirar el anuncio:

“..para informarle que el pago de pensión correspondiente al mes de febrero no será para mañana viernes 20. La publicación salió con error del área de diseño esta tarde y fue publicada sin autorización o confirmación. Esta información es oficial..”,

Actualización 21/01/2023 8.04 pm

Estatus de la situación respecto al pago de pensiones:

A partir del Jueves 19 por la tarde el IVSS retiró el aviso de pago de pensiones para el Viernes 20 de Enero,

El día Viernes 20 de Enero el gobierno de Venezuela a través del sistema Patria hizo reaparecer el Bono de Guerra Económica que ya formaba parte del pago de la pensión cuando decretó la salarización de los Bonos Sociales en 2022.

Sobre la pensión del mes de Enero (Febrero que se paga en Enero ), se espera que el pago se realice a partir del Lunes 23 para lo cuál el IVSS no ha emitido un aviso oficial pero el día 23 ya sobrepasarían los 30 días continuos desde el último pago que se venció el día viernes 20 de Enero.

Para el momento de esta actualización el monto de la pensión de Bs.130 es equivalente a $6,33 dólares americanos.

Actualización 23/01/2023 9.28am

Se verifica lo que indicamos en la actualización del Sábado 21.

El IVSS acaba de comenzar a realizar el pago de la pensión por bs. 130 equivalentes a $6,33 dólares americanos de acuerdo a la tasa del BCV

Actualización 25/01/2023 8.54am

Para el momento de esta actualización todos los bancos han depositado la pensión correspondiente de Bs. 130 o su equivalente de $6,13 de acuerdo a la tasa del BCV

Actualización 29/01/2023 12.15pm

A partir de ahora pueden acceder a este cronograma solo escribiendo en el navegador de su teléfono, computadora o laptop:

con este nombre corto siempre podrán recordar donde está el cronograma, tratamos de hacer cada día más accesible la información que publicamos aquí a las personas mayores.