Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS ARCHIVO FEBRERO 2024

Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS para 2023 FEBRERO 2024

CRONOGRAMA DE PAGOS DE PENSIONES Y AMOR MAYOR FEBRERO 2024

Inicia el pago de la Gran Misión Amor Mayor correspondiente a febrero 2024 :

MONTO : 130,00 Bs.

ACTUALIZACIÓN VIERNES 09/02/2024

Bonos de la Patria que se pagarán en febrero de 2024

Contra la Guerra Económica para trabajadores de la Administración Pública activos y jubilados, así como para los pensionados/ $60, $55 y $25

Primer bono especial de febrero/ 180 bolívares

Segundo bono especial de febrero/ 180 bolívares

Cultores Populares/ 1800 bolívares

Corresponsabilidad y Formación/ desde 6 mil 120 bolívares

Cuadrantes de Paz/ 1.820 bolívares

Estos montos son estimados, pueden variar levemente de acuerdo a la fecha de emisión de la orden de pago.

CONFIRMADO PARA HOY 21 EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IVSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (MARZO QUE SE PAGA EN FEBRERO)

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de FEBRERO 2024 para pensionados de edades entre 85 y 100 años?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de FEBRERO 2024 para pensionados de edades entre 75 y 84 años?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de FEBRERO 2024 para pensionados de edades entre 65 y 74 años?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de FEBRERO 2024 para pensionados de edades entre 18 y 64 años?

