Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS para 2023 ARCHIVO ENERO 2024

Este es el archivo de actualizaciones del Cronograma Original de Pago de Pensiones, Bonos, Aumentos y Retroactivos del IVSS para 2023 de notiactual.com, para mejorar la experiencia del usuario al leer el cronograma principal.

ACTUALIZACIÓN 09/01/24 9AM

LA INFORMACIÓN QUE MANEJAMOS HASTA LOS MOMENTOS ES:

EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IVSS SE ESPERA PARA EL DÍA 19 o 22

LA PENSIÓN SERÁ PAGADA CON EL SALARIO MÍNIMO DE BS.130

EL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS SERÁ PAGADO JUNTO A LA PENSIÓN DE FORMA PROGRESIVA DE ACUERDO A LAS EDADES DE LOS BENEFICIARIOS.

EL BONO DE GUERRA SEGUIRÁ CON SU AJUSTE DE ACUERDO A LA TASA DEL BCV

EL PETRO SERÁ ELIMINADO PROGRESIVAMENTE Y QUIENES TENGAN PETROS LES SERÁN DEPOSITADOS EN SU CUENTA DE LA PLATAFORMA PATRIA DE ACUERDO A LA TASA RESPECTIVA.

NO SE TIENE INFORMACIÓN DE UN AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO PARA ENERO 2024.

EL CRONOGRAMA DE PENSIONES HASTA AHORA NO LLEVA RETRASO, SI SE ATRASA O ADELANTA LO DIREMOS EN LAS ACTUALIZACIONES DETALLADAS.

LAS ACTUALIZACIONES AMPLIADAS LAS COLOCAREMOS EN EL TRANSCURSO DEL DIA CON TODOS LOS DETALLES, PARA ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS.

ACTUALIZACIÓN DEL JUEVES 11 DE ENERO DE 2024, 9.30AM

Información actualizada sobre el bono de guerra, pensiones y mucho más, no crea en rumores, lea la información veraz aquí!

ACTUALIZACIÓN DEL VIERNES 12 DE ENERO DE 2024, 9.42AM

ACTUALIZACIÓN DOMINGO 14 DE ENERO DE 2024, 9.01AM PAGO DE BONO DE GUERRA ACTIVOS Y JUBILADOS.

ACTUALIZACIÓN LUNES 15 DE ENERO DE 2024, 8.20AM PAGO DE BONO DE GUERRA ACTIVOS Y JUBILADOS.

ACTUALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE EL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO, BONO SOCIALES Y CESTA TICKET

ACTUALIZACIÓN MARTES 16 DE ENERO DE 2024.

ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2024 SOBRE EL BONO DE GUERRA, PAGO DE PENSIONES Y AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO.

ACTUALIZACIÓN JUEVES 18 DE ENERO DE 2024 SOBRE EL BONO DE GUERRA, PAGO DE PENSIONES Y AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO.

CONFIRMADO PARA MAÑANA VIERNES EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IVSS

Cuándo pagan el Bono de Guerra de ENERO 2024 para pensionados de edades entre 85 y 100 años

Cuándo pagan el Bono de Guerra de ENERO 2024 para pensionados de edades entre 75 y 84 años

Cuándo pagan el Bono de Guerra de ENERO 2024 para pensionados de edades entre 65 y 74 años

Cuándo pagan el Bono de Guerra de ENERO 2024 para pensionados de edades entre 18 y 64 años

COMO LO INDICAMOS EN TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE PUBLICAMOS DESDE HACE SEMANAS ATRÁS, EL PAGO SERÍA EL VIERNES 19 Y QUE PROBABLEMENTE LOS DEPÓSITOS COMENZARÍAN EL JUEVES 18 POR LA TARDE, EL IVSS HOY JUEVES 18 DESPUÉS DEL MEDIODÍA CONFIRMÓ NUESTRO CRONOGRAMA ORIGINAL DE PENSIONES.

