Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS para 2023 ARCHIVO SEPTIEMBRE 2023

Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS 2023

CARACAS, VENEZUELA.- Cómo todos los años, traemos el Cronograma ORIGINAL de pago de pensiones del Seguro Social IVSS para 2023, hacemos un esfuerzo diario para llevarles la información al respecto de los días de pago de pensión y bonos del gobierno a través del Carnet de la Patria y otros programas sociales en Venezuela.

ATENCIÓN, ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA PENSIÓN SEPTIEMBRE 2023 A TRAVÉS DE LA MISIÓN AMOR MAYOR.

Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra SEPTIEMBRE 2023, Bono de Guerra Activos

ACTUALIZACIÓN DEL viernes 15 de SEPTIEMBRE DE 2023

ACTUALIZACIÓN DEL SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra SEPTIEMBRE 2023, ACTUALIZACIÓN 16/09

Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra SEPTIEMBRE 2023, ACTUALIZACIÓN DOMINGO 17/09

Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra SEPTIEMBRE 2023, ACTUALIZACIÓN lunes 18/09/23

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DEL bono de guerra SEPTIEMBRE 2023 PARA JUBILADOS

INFORMACIÓN SOBRE EL pago de pensiones IVSS y bono de guerra Septiembre 2023,Actualización Martes 19/09

Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra Septiembre 2023,Actualización MIÉRCOLES 20/09

ATENCIÓN, COMO LO VENÍAMOS DICIENDO EN LAS ACTUALIZACIONES DE TODO EL MES, SE HA CONFIRMADO HACE BREVES MOMENTOS EL PAGO DE LA PENSIÓN DE SEPTIEMBRE 2023 DEL IVSS (OCTUBRE QUE SE PAGA EN SEPTIEMBRE) PARA MAÑANA JUEVES 21.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE BONO DE GUERRA POR EDADES.

