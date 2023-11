Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS para 2023 ARCHIVO OCTUBRE 2023

Este es el archivo de actualizaciones del Cronograma Original de Pago de Pensiones, Bonos, Aumentos y Retroactivos del IVSS para 2023 de notiactual.com, para mejorar la experiencia del usuario al leer el cronograma principal hemos dividido en archivos separados cada mes con enlaces al cronograma principal del año en curso.







CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 11/10/23

CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN JUEVES 12/10/23





BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN VIERNES 13/10/23, actualizado a las 7.22pm

COMO LO INFORMAMOS HACE MÁS DE UNA SEMANA AYER SE COMENZÓ A PAGAR EL BONO DE GUERRA ECONÓMICA PARA EMPLEADOS PÚBLICOS, EL CRONOGRAMA ORIGINAL DE NOTIACTUAL.COM NO SE PELA, VAMOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE HOY SÁBADO 14 DE OCTUBRE:

BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN SÁBADO 14/10/23, actualizado a las 7.04AM

BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN domingo 15/10/23, actualizado a las 7.17AM

BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN LUNES 16/10/23, actualizado a las 7.00AM

BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN MARTES 17/10/23, actualizado a las 9.40AM

BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN MIERCOLES 18/10/23, actualizado a las 8.08AM

BONO DE GUERRA, AGUINALDOS, PENSIONES CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN JUEVES 19/10/23, actualizado a las 9.47AM

CONFIRMADO PARA MAÑANA VIERNES 20 DE OCTUBRE EL PAGO DE LA PENSIÓN, COMO LO VENÍAMOS DICIENDO DESDE HACE SEMANAS!!

Siempre estuvimos afirmando que se iba a cobrar 1 mes de pension , 1 de aguinaldo y 1 de bono de guerra de acuerdo a lo que sigue:

QUÉ SE VA A COBRAR:

1 MES DE PENSIÓN : 130BS.

1 MES DE AGUINALDO: 130BS.

1 MES DE BONO DE GUERRA: MONTO ESTIMADO A COBRAR DE ACUERDO A NUESTRA CALCULADORA DE BONO DE GUERRA ENTRE BS. 957,2 Y BS.700 DE ACUERDO A LA TASA OFICIAL DEL BCV PARA EL DÍA DE MAÑANA.

MONTO EN DIVISAS ESTIMADO A COBRAR: ENTRE $27,46 Y 27,54

ACTUALIZACIÓN DE MAÑANA VIERNES 20 CLICK PARA VER (DISPONIBLE A PARTIR DE LAS 12.05AM DEL VIERNES 20)

ATENCIÓN QUE AQUÍ DEBAJO DEJAMOS LOS ENLACES DE CUANDO VAN A PAGAR EL BONO DE GUERRA POR EDADES.

