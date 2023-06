¿Cuándo pagan el Bono de Guerra Junio 2023? Reporte actualizado al 16/06

De acuerdo a la información recibida, algunos jubilados de la administración pública han hecho llegar sus «capture de pantalla» y han mostrado que el bono de guerra que les ha llegado es de :

Respecto al bono de guerra para pensionados, debemos tener en cuenta que el mes pasado se pagó en paralelo con la pensión , estén atentos a nuestra actualizaciones, la recomendación hasta ahora es esperar el día de pago de la pensión para poder estar seguros que se cobrará el bono de guerra.

En todo caso lo estaremos anunciando como siempre en el cronograma y nuestro canal de telegram.

¿De cuanto es el Bono de Guerra en Junio 2023?

Monto de Bono Guerra Económica para pensionados: 500 bolívares

Monto de Bono Guerra Económica para Trabajadores activos del sector público: pasó de 750 a 810 bolívares (con ajuste de 8%).

Monto de Bono Guerra Económica para Jubilados: 810 bolívares de acuerdo a los mismos jubilados que han mostrado sus depósitos . no tenemos información si el pago va a ser complementado ya que al parecer es inferior al mes pasado. no tenemos información si habrá un ajuste con otro tipo de beneficios para los jubilados de la administración pública.



¿Cuál es la equivalencia del Bono de Guerra en dólares al día de hoy?

Consulte en nuestra calculadora la equivalencia en divisas del bono de guerra para hoy.

De acuerdo al decreto estos montos pueden recibir un ajuste mensualmente en Bolívares

¿Habrá un ajuste este mes del Bono de Guerra?

Sin información disponible, algunos jubilados han expresado que les han pagado menos, al tener información clara sobre el tema lo publicaremos.

¿Cómo puedo saber si el bono de guerra va me va a llegar a mi cuenta en Patria?

Recibirá la notificación al 3532 y por la aplicación.

¿Qué hago si el bono no me llega?

Importante es que para ser beneficiario debe mantener actualizada su información laboral en el sistema Patria para así poder ser acreedor del monto, siga nuestra guía aquí debajo:

No te llegan los bonos sigue esta guía..

