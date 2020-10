EL INCOMBUSTIBLE JOHNNY CECOTTO PROTAGONISTA DE LUJO EN GOODWOOD

Este fin de semana el multicampeón venezolano de motociclismo y automovilismo Johnny Cecotto tomará parte en la Semana de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, evento que congregará un selecto grupo de leyendas del automovilismo, los que estarán al volante de máquinas de ensueño que forjaron la historia del deporte a motor.

Johnny Cecotto conducirá el prototipo BMW LMR 12 cilindros, una evolución posterior y más exitosa a la que el propio caraqueño condujo en 1998 en las 24 Horas de Le Mans, en Francia. Además de Cecotto, estarán presentes grandes figuras como los ex campeones mundiales de Fórmula 1 Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi y Damon Hill, así como una pléyade de protagonistas de las carreras de endurance, Indycar, turismo, rally y otras especialidades.

Será la segunda presentación de Cecotto en el clásico escenario británico de 3.8 kilómetros de longitud, tras su debut en 2013 cuando manejó un BMW modelo TiSA de 1965, máquina con un pequeño motor de 1800cc y 4 cilindros atendida por el equipo BMW Classic. También lo hizo en 2016 en el trazado de montaña, ocasión en la que condujo un March BMW de Fórmula 2 de 1979 así como un BMW M3 empleado en el DTM alemán entre 1989 y 1992.

El pasado fin de semana, Johnny Cecotto acompañó a su hijo menor Jonathan Alberto quien compitió en la tercera válida del Super Trofeo Lamborghini Europa, carreras que se desarrollaron en el Circuit de Cataluña, en Barcelona, España, positivo desempeño que lo premió con el tercer lugar en la segunda manga en dupla con el norteamericano Patrick Liddy.

Debido a la contingencia mundial por la pandemia del Covid-19, los organizadores ingleses reestructuraron toda la planificación de la temporada 2020 que incluía 4 grandes eventos clásicos, agrupándolos en uno solo denominado Speedweek o Semana de la Velocidad, actividad que no contará con presencia de público en el trazado de Goodwood pero que será transmitida de manera gratuita vía streaming en las redes sociales.

El Incombustible Johnny Cecotto Protagonista De Lujo En Goodwood was last modified: by

En : Deportes