Jonathan Cecotto Festeja En La Clausura Italiana

JONATHAN CECOTTO FESTEJA EN LA CLAUSURA ITALIANAEl automovilista venezolano Jonathan Cecotto, en dupla con el italiano Giácomo Altoe, conquistó el tercer lugar en la última válida del campeonato italiano de Gran Turismo Sprint, carrera disputada el domingo en el trazado Piero Taruffi de Vallelunga, a las afueras de Roma.

Al comando de un Lamborghini Huracán identificado con el número 88, Jonathan Cecotto completó otro productivo fin de semana, porque al tercer peldaño dominical sumó la quinta casilla alcanzada en la competencia disputada el sábado. El piloto de 21 años recibió la invitación de la escuadra LP Racing SR, brillante desempeño que le valió acumular su quinto trofeo en la temporada 2020, tras los alcanzados en el Super Trofeo Lamborghini Europa.

La cita final italiana se desarrolló bajo una intensa lluvia, primeras vueltas que se realizaron en régimen de auto de seguridad, turno de apertura que correspondió a Giacomo Altoe quien consiguió avanzar en el pelotón tras tomar la salida desde la sexta fila, relevo que recibió Jonathan Cecotto en el décimo tercer giro, cerrada batalla que lo vio luchar por el segundo lugar, carrera que nuevamente fue neutralizada en las vueltas finales.

La lluviosa ronda dominical significó un éxito absoluto para las máquinas de la casa Lamborghini, al apoderarse de los tres primeros lugares en la máxima división Pro, trío que fue encabezado por la pareja Alex Frassineti-Giovanni Venturini, seguidos de Danny Croes y Leonardo Pulcini, tercer escaño que aseguraron Giacomo Altoe y Jonathan Cecotto.

En la prueba del sábado que se desarrolló en condiciones de pista seca, la combinación Cecotto-Altoe cruzó la meta en la quinta plaza, manga en la que el joven Jonathan Alberto se acreditó la segunda mejor vuelta de la jornada, al detener los relojes en 1´33″884, cronómetro que fue mejorado por apenas 38 milésimas por el autor del mejor registro de la jornada.



A pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia que obligó a la modificación de distintos calendarios, Jonathan Cecotto cerró la atípica temporada 2020 en el tercer lugar en la clasificación del Lamborghini Super Trofeo Europa junto al estadounidense Patrick Liddy, en el auto de la escudería GSM con base en Montecarlo.

