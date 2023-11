El TROLLY, 70 años de historia, un local icónico para las generaciones de los ’60, ’70 y ’80

Aquellos que han disfrutado de una deliciosa hamburguesa con queso tostado a la plancha, una arepa quesera con sello de tocineta, se han bebido hasta el fondo una espesa merengada de fresa, llamada Nancy Ramos o la Yoko Ono de chocolate con cambur saben que se trata de la icónica fuente de soda El Trolly. Allí han transitado las más destacadas personalidades nacionales e internacionales: Armando Manzanero, Chino y Nacho, Edgar Ramírez, Huáscar Barradas, Libertad Lamarque, Mirna Ríos, Nancy Ramos, Paloma San Basilio, Pedro Castillo, Pollo Brito, Ricky Martin, Rolando Salazar, Rosario Flores, Shakira, Trino Mora, Víctor Muñoz, y más recientemente, Oscar de León, quien al venir a Caracas pasó por El Trolly para deleitarse con su arepa favorita y el famoso Toddy, y muchas personalidades más.

Todo comenzó en el año 1953 como una propuesta gastronómica de Antonio Ruiz Estrada, un inmigrante canario, quien a los 20 años adquirió su vagón o lo que ahora se le llama foodtruck, con el que recorrió varios sitios de Caracas, para luego consolidar la sede actual que, desde 1972 ha abierto al público en la calle La Guairita, Centro Comercial El Trolly, Las Mercedes, con autoservicio y delivery incluidos.

María Dolores Ruiz Daher, gerente general, destaca que El Trolly se ha mantenido en el tiempo, reinventándose constantemente, pero conservando su esencia: “Estamos felices porque seguimos contando con el respaldo de los ‘trolly lovers’ de todos los tiempos. Gracias a ellos, esta marca sigue haciendo historia en esta ciudad.”

El menú de El Trolly es sencillo y muy atractivo: las tostadas con sello de tocineta, los sándwiches tipo club house, las hamburguesas de carne con queso tostado a la plancha, los tequeños, las cachapas con diferentes tipos de queso, las ricas y cremosas merengadas, el brownie con helado, el clásico Toddy y su inolvidable banana split. “A este menú añadiremos un vegano para el próximo año, ya que estamos trabajando con un nuevo chef y presentaremos nuevas propuestas que pronto daremos a conocer”, comentó María Dolores.

El ambiente en este local es insuperable y en el mismo se tejen romances que culminan en bodas, se cierran buenos negocios y se reúnen moteros, aficionados a los carros, club de ciclistas y músicos, sin olvidar los profesionales y ejecutivos de diversas empresas que a diario buscan su menú en El Trolly.

Como parte de las actividades en el marco de los 70 años se están presentando DJ Magic y bandas de música de todos los tiempos. El Trolly te espera para celebrar juntos y te mantendrá informado de sus diferentes actividades a través de su Instagram: @eltrolly.