“Pikata Ya” el emprendimiento de cremas y antipastos que te dejará deseando comer más

Una variedad de ricas cremas, dips e inolvidables antipastos, es lo que trae este negocio familiar que ha llevado a sus creadores a sumarse al mundo culinario con productos que recibes en la puerta de tu casa listos para disfrutar

Este 2020 sin lugar a dudas ha afectado la vida de muchas personas, algunas han tenido que reinventarse y simplemente sacar lo mejor de ellos, como es el caso de “Pikata Ya”, un emprendimiento que nace en pandemia gracias al amor por la cocina del chef Jhorman Hernández (también diseñador gráfico y publicista) y su esposa Keisy Caggia. El negocio que inició hace apenas un mes, ya cuenta con una clientela fija que luego de probar los productos por primera vez han quedado encantados con los sabores y los siguen consumiendo.

Entre las cremas, dips y antipastos que ofrece “Pikata Ya” se encuentra: Crema de Pimientos Rojos (Muhammara), Crema de Berenjenas (Baba Ganush), Crema de Garbanzos (Hummus), Queso Crema con agridulce de pimentón, Antipasto de Berenjenas, Cebollas Caramelizadas y Tiras de Pimientos Rostizados. Todos los productos son hechos con ingredientes 100% naturales y frescos, de preparación casera, sin aditivos ni conservantes y listos para disfrutar una vez llegue a tus manos.

Pueden conocer más de lo que ofrecen, los nuevos sabores que se irán sumando poco a poco a la lista de productos, las recomendaciones de sus clientes y medios de contacto para hacer un pedido, siguiéndolos en la cuenta de Instagram @pikataya.ccs

