En Japón: Científicos desarrollaron un virus que mata las células cancerosas

Una gran noticia para la lucha contra el cáncer esta vez viene desde Japón, donde un grupo de científicos de la Universidad de Hokkaido. Han desarrollado un virus modificando genéticamente un agente infeccioso que produce catarro y fiebre en condiciones normales para que ataque las células cancerosas.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista, Cancers. Se trata de un adenovirus, una familia de virus que infectar tanto a humanos como a otros animales, y que causan síntomas leves como catarro y fiebre. En este caso, los científicos emplean elementos especiales de estabilización de ARN para que el agente infeccioso ataque las células cancerosas sin afectar las células normales.

En la siguiente fotografía se puede apreciar cómo actúa el virus modificado:

El equipo de especialistas, liderado por el oncólogo molecular Fumihiro Higashino, insertó elementos ricos en adenilato-uridilato (ARE) de dos genes humanos, un estabilizador que se encuentra en un tipo de macromolécula de todas las células biológicas, en dos cepas de adenovirus (AdARET y AdAREF).

«La idea detrás de la inserción es que los ARE estabilicen los adenovirus asesinos, permitiéndoles replicarse solo dentro de las células cancerosas, pero no en las células sanas normales», explicó Higashino .

Como parte de los ensayos, los investigadores insertaron células cancerosas humanas en la piel de ratones, que más adelante se convirtieron en tumores. Posteriormente, inyectaron los adenovirus en la parte afectada y el tamaño de los tumores se redujo de manera significativa. «Creemos que los virus que diseñamos también podrían tener potencial para tratar enfermedades relacionadas con inflamaciones, infección viral, hipoxia e irradiación ultravioleta», concluyó el oncólogo, tras señalar que el hallazgo no solo es prometedor para combatir el cáncer.

Con información de rt.

