En 2024 conoceremos la cura para el Cáncer, ya existe una vacuna.

¿Qué es el Cáncer?

El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células del cuerpo crecen y se dividen de forma descontrolada. Las células cancerosas pueden invadir y destruir los tejidos sanos cercanos. Si no se trata, el cáncer puede propagarse a otras partes del cuerpo.

La investigación sobre la cura del cáncer

La farmacéutica Moderna ha realizado importantes avances en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer. En un estudio clínico de fase 3, la vacuna de Moderna, en combinación con el fármaco de inmunoterapia Keytruda de Merck, redujo la recurrencia y mortalidad en un 44% en pacientes con melanoma avanzado.

La vacuna de Moderna funciona enseñando al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas. La vacuna contiene ARN mensajero, que es un tipo de molécula que dirige la producción de proteínas. En este caso, la vacuna de Moderna codifica una proteína que se encuentra en la superficie de las células cancerosas.

En el estudio clínico de fase 3, la vacuna de Moderna fue administrada a 1.574 pacientes con melanoma avanzado. Los pacientes fueron divididos en dos grupos: un grupo recibió la vacuna de Moderna y el fármaco de inmunoterapia Keytruda, y el otro grupo recibió solo Keytruda.

Los resultados del estudio mostraron que el grupo que recibió la vacuna de Moderna y Keytruda tuvo una tasa de recurrencia de 22%, en comparación con el 39% del grupo que recibió solo Keytruda. La tasa de mortalidad también fue menor en el grupo que recibió la vacuna de Moderna y Keytruda, con un 34%, en comparación con el 51% del grupo que recibió solo Keytruda.

Estos resultados son muy prometedores y sugieren que la vacuna de Moderna podría ser un tratamiento eficaz para el melanoma avanzado. Moderna espera solicitar la aprobación de la FDA para su vacuna contra el cáncer en 2025.

Además del melanoma, Moderna también está desarrollando vacunas contra otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas y el cáncer de colon.

La investigación de Moderna en el campo de las vacunas contra el cáncer es un gran avance en la lucha contra esta enfermedad. Si las vacunas de Moderna son aprobadas para su uso, podrían salvar millones de vidas.