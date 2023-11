Expertos de la OACI llegan a Venezuela para capacitar a inspectores del INAC en materia de Aeronavegabilidad

PRENSA MPPT- INAC 13-11-23.- Un total de 25 inspectores pertenecientes a la Gerencia de Seguridad Aeronáutica del Instituto nacional de Aeronáutica Civil (INAC), se capacitarán de la mano de la Oficina Regional Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de Reglamento LAR 21 Certificación de Aeronaves y Componentes de aeronaves (In Company).

El curso impartido por expertos de la OACI, tiene como objetivo proporcionar a los profesionales, los conocimientos necesarios para evaluar y certificar aeronaves de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la OACI.

Durante la apertura del curso el presidente del INAC, Cnel. Leonardo Briceño Dudamel, agradeció la presencia de los expertos de la OACI en Venezuela, y les dio la más cordial bienvenida, agradeciendo su disposición y apoyo al sector aeronáutico nacional.

En este sentido, destacó la importancia de contar con inspectores de seguridad aeronáutica capacitados y actualizados, por desempeñar un papel fundamental en la garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Un conocimiento sólido que en materia de certificación de aeronaves es fundamental para asegurar que las aeronaves cumplan con los más altos estándares de seguridad.

Este curso de reglamento será impartido desde este lunes 13 hasta el 17 de noviembre, tiempo en el que los participantes aprenderán sobre los requisitos y procedimientos de certificación de aeronaves, así como sobre los criterios de seguridad que deben cumplir. También se abordarán temas relacionados con la inspección y auditoría de aeronaves, así como las normas y directrices internacionales aplicables.



Al finalizar el curso, los participantes estarán en posición de realizar inspecciones y evaluaciones de aeronaves de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos por la OACI. Esto contribuirá a continuar fortaleciendo la seguridad operacional de la aviación civil venezolana y a mantener altos niveles de calidad y seguridad en la certificación de aeronaves.



De esta manera, el INAC reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la OACI para promover y fortalecer la seguridad operacional en el sector de la aviación civil venezolana, a través de la capacitación y actualización constante de los profesionales involucrados en la certificación de aeronaves.