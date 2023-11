Inac gradúa a más de 100 nuevos profesionales en sus institutos de formación

Prensa MPPT– INAC (20.11.2023).- Con gran satisfacción y orgullo, un total de 135 nuevos profesionales aeronáuticos son egresados del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) y el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil “Mayor Aviación Miguel Rodríguez” (CIAC), tras cumplir con los requisitos académicos establecidos en los Programas Nacionales de Formación (PNF).

Los jóvenes quienes recibieron sus títulos como licenciados e ingenieros en las menciones de: búsqueda y salvamento, control de tránsito aéreo, electrónica para la seguridad de tránsito aéreo, gestión de tripulación de mando, información y comunicación aeronáutica, así como los pilotos privados y comerciales fueron acreditados por su casa de estudios.

El acto solemne se llevó a cabo este sábado 18 de noviembre, en el Teatro de la Opera de Maracay, estado Aragua, y estuvo presidido por el GD. Ramón Velásquez Araguayán, Ministro del Poder Popular para el Transporte, quien estuvo acompañado del GB. Freddy Borges Flores, Viceministro de Transporte Aéreo y el Coronel Leonardo Briceño Dudamel, Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), demás autoridades docentes y del sector.

Durante el acto, el Ministro de Transporte, GD. Ramón Velásquez Araguayan, expresó: “Es un honor para Venezuela, tener este nivel de excelencia académica y de crecimiento país, ahora nuestros pilotos son licenciados, un logro del Gobierno Bolivariano”.

Por su parte, el presidente del INAC, recalcó: “Estamos haciendo realidad un sueño, que a nuestros pilotos egresados del CIAC se les dé la oportunidad de continuar sus estudios en el IUAC; estamos trabajando para abrir otras sedes a nivel nacional para la formación de nuestros jóvenes, además queremos impulsar la capacitación en otros países, a fin de impulsar la Venezuela Potencia”.

Cabe destacar que esta es la primera promoción de licenciados e ingenieros con mención en Gestión de Tripulación Mando del IUAC. Asimismo, el programa de estudios del CIAC, forma a los pilotos para que adquieran conocimientos y habilidades en la gestión de tripulación y tengan la capacidad de tomar decisiones y liderar en situaciones de vuelo.

Los graduandos podrán ingresar al campo laboral aeronáutico para demostrar sus capacidades en las diferentes compañías aéreas y organismos relacionados con este sector, unido al alto grado de preparación obtenido en su formación que representa un aval, en un campo tan competitivo, en constante crecimiento y demanda de profesionales altamente calificados.

Es así como el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), evidencia su compromiso educativo al servicio del país, cumpliendo los vértices de la Gran Misión Transporte Venezuela, a consolidar la formación de los actuales profesionales, prestos para ejercer funciones de liderazgo y gestión en el ámbito de la aeronáutica, contribuyendo al desarrollo y la seguridad de la industria aérea nacional e internacional.

Texto: Jessica Carreño

Fotos: Danileth Terán / Jhordana Chacón