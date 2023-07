Venezuela consolida relaciones en materia aeronáutica con Italia

Prensa MPPT – INAC (19.07.2023).- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el EnteNacional para la Aviación Civil (ENAC), de Italia, suscribieron acuerdo de cooperación que permitirá, reiniciar las operaciones aéreas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Italiana.

La delegación venezolana que suscribió este importante memorando de entendimiento estuvo liderada por la Autoridad Aeronáutica de Venezuela, MG. Juan Teixeira; la Encargada de Negocios de la República Bolivariana de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo; la Directora de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), Eliana Salazar; y autoridades de la aviación civil italiana.

El acuerdo firmado por ambas autoridades aeronáuticas, tiene como finalidad estrechar lazos de amistad entre ambos países, así como la colaboración técnica en materia de seguridad aeronáutica y el intercambio de saberes en programas de formación entre otros temas de interés mutuo.

La firma de este memorando representa un hito significativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Contemplando un camino común al desarrollo sostenible del transporte aéreo.

De esta manera, la Gran Misión Transporte Venezuela, a través del INAC, continúa trabajando para posic ionar a Venezuela como un punto de tráfico internacional, que permita elevar la conectividad de la nación, fortaleciendo así el sector de aviación civil venezolano en beneficio del pueblo.

Prensa INAC