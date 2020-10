Expertos estiman que la Economía de Brasil caería menos de 5% en 2020

El portal BrasilEconomia.com ha revelado lo que Los analistas del mercado financieros estimaron seríala caída de la economía brasileña este año y, por primera vez desde mayo, comenzaron a pronosticar una retracción menor al 5%. La situación fiscal abre interrogantes de cara a 2021.

La previsión de caída del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 5% a 4,81% este año. La expectativa es parte del boletín de mercado, conocido como el informe «Focus», publicado este lunes (26 de octubre) por el Banco Central de Brasil (BC). Los datos se recopilaron la semana anterior en una encuesta a más de 100 instituciones financieras.

Desde el 14 de mayo de este año, la previsión de los analistas financieros era de una contracción mayor al 5% del PIB en 2020. En el peor momento, el 30 de junio, los economistas incluso estimaron una caída del 6,6% para el economía en 2020. En lo que respecta a la proyección de crecimiento para el año 2021, los consultores del mercado financiero ajustaron sus perspectivas a una expansión del PBI de 3,57%. En septiembre, el gobierno brasileño mantuvo la expectativa de una caída del PIB del 4,7% para 2020.

El Banco Mundial predice una caída del 5,4% en el PIB brasileño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída del 5,8% en 2020.

En 2019, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el PIB creció 1,1%. Fue el desempeño más débil en tres años.

Después de disminuir un 2,5% en los primeros tres meses de 2020, el PIB cayó un 9,7% en el segundo trimestre de este año (frente a los tres meses anteriores). Fue la mayor caída desde que el IBGE comenzó a calcular el PIB trimestral en 1996. El empeoramiento fiscal compromete crecimiento en 2021 La crisis generada por la coronavirus (COVID19) obligó a Brasil a incrementar el gasto. El país ya ha destinado más de 600.000 millones de reales para combatir la crisis sanitaria. Este aumento, exactamente cuando los ingresos están cayendo debido a la menor actividad económica, llevará el déficit público al 12,5% del PBI a fines de 2020. Se espera que la deuda pública salte del 75,8% del PBI en 2019 al 90% del PBI a fines de 2020. Existen dudas en el mercado financiero relativas a cuál será el escenario el año próximo. El gobierno de Jair Bolsonaro debe dar una señal clara de cómo se financiarán las políticas públicas en 2021. ¿Será respetada la regla del «techo de gasto» (que prohíbe al Gobierno Federal aumentar el gasto por encima de la inflación del año anterior)? ¿o se activarán excepciones? El proyecto de ley de presupuesto anual por el momento permanece incompleto. ¿Habrá nuevas fuentes de recaudación para financiar parte del déficit? Por el momento, preguntas sin respuesta.

