Pronósticos de los mercados de acciones para noviembre de 2023

El año 2023 se presenta como un año lleno de incertidumbres y desafíos para los inversores en los mercados de acciones. La subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la inflación persistente, el enfriamiento del crecimiento económico global y las tensiones geopolíticas son algunos de los factores que podrían afectar al comportamiento de las bolsas.

En este contexto, ¿qué acciones podrían ofrecer un buen rendimiento en el próximo año? A continuación, presentamos algunas ideas basadas en los pronósticos de diferentes analistas y expertos.

General Mills (NYSE: GIS ) : La empresa de alimentación podría beneficiarse de la demanda estable de sus productos básicos, así como de su diversificación geográfica y de categorías. Además, tiene una política de dividendos atractiva y un balance sólido. Según el consenso de mercado recogido por Investing.com, el precio objetivo medio para sus acciones es de 70,67 dólares, lo que supone un potencial alcista del 16% respecto al cierre del 29 de diciembre.

: La empresa de alimentación podría beneficiarse de la demanda estable de sus productos básicos, así como de su diversificación geográfica y de categorías. Además, tiene una política de dividendos atractiva y un balance sólido. Según el consenso de mercado recogido por Investing.com, el precio objetivo medio para sus acciones es de 70,67 dólares, lo que supone un potencial alcista del 16% respecto al cierre del 29 de diciembre. Eli Lilly (NYSE: LLY ) : La farmacéutica estadounidense es una de las líderes en el desarrollo de tratamientos para el Alzheimer, el cáncer y la diabetes, entre otras enfermedades. Sus resultados han superado las expectativas en los últimos trimestres y sus perspectivas son favorables. El consenso de mercado le otorga un precio objetivo medio de 321,64 dólares por acción, lo que implica una subida del 14% desde su nivel actual.

: La farmacéutica estadounidense es una de las líderes en el desarrollo de tratamientos para el Alzheimer, el cáncer y la diabetes, entre otras enfermedades. Sus resultados han superado las expectativas en los últimos trimestres y sus perspectivas son favorables. El consenso de mercado le otorga un precio objetivo medio de 321,64 dólares por acción, lo que implica una subida del 14% desde su nivel actual. Merck (NYSE: MRK ) : Otra compañía farmacéutica que podría destacar en 2023 es Merck, que cuenta con un amplio y diversificado portfolio de medicamentos, vacunas y productos para la salud animal. Su fármaco antiviral molnupiravir ha demostrado una alta eficacia para prevenir las hospitalizaciones y muertes por COVID19, lo que podría impulsar sus ventas en el próximo año. El precio objetivo medio de sus acciones es de 95,79 dólares, lo que representa un margen de subida del 18%.

: Otra compañía farmacéutica que podría destacar en 2023 es Merck, que cuenta con un amplio y diversificado portfolio de medicamentos, vacunas y productos para la salud animal. Su fármaco antiviral molnupiravir ha demostrado una alta eficacia para prevenir las hospitalizaciones y muertes por COVID19, lo que podría impulsar sus ventas en el próximo año. El precio objetivo medio de sus acciones es de 95,79 dólares, lo que representa un margen de subida del 18%. Telefónica (MC: TEF ) : La operadora española de telecomunicaciones ha logrado reducir su deuda y mejorar su rentabilidad en los últimos años, gracias a su estrategia de desinversión en activos no estratégicos y su apuesta por los mercados con mayor potencial de crecimiento, como Brasil y Alemania. Además, se espera que se beneficie del despliegue de la red 5G y del aumento del consumo de datos. El consenso de mercado le asigna un precio objetivo medio de 4,68 euros por acción, lo que supone un alza del 25% respecto a su cotización actual.

: La operadora española de telecomunicaciones ha logrado reducir su deuda y mejorar su rentabilidad en los últimos años, gracias a su estrategia de desinversión en activos no estratégicos y su apuesta por los mercados con mayor potencial de crecimiento, como Brasil y Alemania. Además, se espera que se beneficie del despliegue de la red 5G y del aumento del consumo de datos. El consenso de mercado le asigna un precio objetivo medio de 4,68 euros por acción, lo que supone un alza del 25% respecto a su cotización actual. Iberdrola (MC: IBE ) : La eléctrica española es una de las referencias mundiales en el sector de las energías renovables, con una capacidad instalada de más de 35.000 megavatios. Su plan estratégico prevé invertir 150.000 millones de euros hasta 2030 para duplicar su capacidad renovable y triplicar su red eléctrica. Asimismo, ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 5%. El precio objetivo medio de sus acciones es de 12,23 euros, lo que implica un potencial alcista del 19%.

: La eléctrica española es una de las referencias mundiales en el sector de las energías renovables, con una capacidad instalada de más de 35.000 megavatios. Su plan estratégico prevé invertir 150.000 millones de euros hasta 2030 para duplicar su capacidad renovable y triplicar su red eléctrica. Asimismo, ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 5%. El precio objetivo medio de sus acciones es de 12,23 euros, lo que implica un potencial alcista del 19%. Alibaba (NYSE: BABA ) : El gigante chino del comercio electrónico ha sufrido una fuerte caída en su valoración bursátil en 2022, debido a la presión regulatoria del gobierno chino y a la desaceleración del crecimiento económico del país asiático. Sin embargo, algunos analistas consideran que se trata de una oportunidad para comprar sus acciones a precios muy atractivos, teniendo en cuenta su liderazgo en el mercado online chino, su diversificación en otros sectores como la nube o el entretenimiento y su capacidad para generar beneficios y flujos de caja. El consenso de mercado le otorga un precio objetivo medio de 212,77 dólares por acción, lo que representa un salto del 67% desde su nivel actual.

: El gigante chino del comercio electrónico ha sufrido una fuerte caída en su valoración bursátil en 2022, debido a la presión regulatoria del gobierno chino y a la desaceleración del crecimiento económico del país asiático. Sin embargo, algunos analistas consideran que se trata de una oportunidad para comprar sus acciones a precios muy atractivos, teniendo en cuenta su liderazgo en el mercado online chino, su diversificación en otros sectores como la nube o el entretenimiento y su capacidad para generar beneficios y flujos de caja. El consenso de mercado le otorga un precio objetivo medio de 212,77 dólares por acción, lo que representa un salto del 67% desde su nivel actual. Samsung Electronics (KS: 005930 ) : La empresa surcoreana es una de las mayores fabricantes de semiconductores, pantallas y dispositivos móviles del mundo. Su negocio se ha visto favorecido por la escasez global de chips, que ha elevado los precios y los márgenes de este segmento. Además, se espera que lance su nuevo modelo de teléfono inteligente Galaxy S22 a principios de 2023, lo que podría impulsar sus ventas en este mercado. El precio objetivo medio de sus acciones es de 117.000 wones, lo que supone un incremento del 29% respecto a su cotización actual.

: La empresa surcoreana es una de las mayores fabricantes de semiconductores, pantallas y dispositivos móviles del mundo. Su negocio se ha visto favorecido por la escasez global de chips, que ha elevado los precios y los márgenes de este segmento. Además, se espera que lance su nuevo modelo de teléfono inteligente Galaxy S22 a principios de 2023, lo que podría impulsar sus ventas en este mercado. El precio objetivo medio de sus acciones es de 117.000 wones, lo que supone un incremento del 29% respecto a su cotización actual. Schroders (LON: SDR ): La gestora de activos británica es una de las más reconocidas y solventes del sector financiero europeo. Cuenta con una amplia gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de inversión de sus clientes, tanto institucionales como particulares. Además, tiene una fuerte presencia en los mercados emergentes, que podrían ofrecer mejores oportunidades de rentabilidad en 2023. El consenso de mercado le asigna un precio objetivo medio de 4.020 peniques por acción, lo que implica una subida del 16% desde su nivel actual.

Nota/disclaimer: es importante tener en cuenta que notiactual.com no da consejos financieros ni de inversión, este artículo se basa en informaciones y estadísticas públicamente disponibles tomadas para ilustrar el mismo.

Pronósticos de los mercados de acciones para noviembre de 2023 was last modified: by