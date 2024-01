PDVSA: Reservas probadas de crudo de Venezuela: 300.878 MMBLS. La más grande del mundo.

Caracas, Venezuela.-

Las reservas probadas de crudo de Venezuela ascienden a los 300.878 millones de barriles, las más grandes del mundo, aseguró la estatal petrolera Pdvsa a través de la red social X anteriormente llamada Twitter.

La empresa compartió cifras relacionadas con las reservas petroleras del país, de las cuales la mayor parte está ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), donde llegan a los 279.117 millones de barriles.

A las reservas de la FPO, según Pdvsa, les siguen las situadas en el noroeste del país, específicamente en los estados Falcón y Zulia, con 20.330 millones de barriles; luego las del suroeste, en las regiones Barinas y Apure, con 1.088 millones; y en el costero Sucre, con 343 millones, de acuerdo con las cifras oficiales.

La gestión de Nicolás Maduro aseguró el año pasado que el país dispone de «toda la energía que necesita Europa», en un momento en el que «hay una amenaza a la seguridad energética», y consideró «crucial» que la nación «recupere su posición como fuente de suministro confiable» de crudo.

Venezuela prevé que su producción petrolera registre un «crecimiento acelerado» este año, cuando espera que supere el millón de barriles por día (bpd), lo que significaría un incremento superior al 27 % respecto al 2023, cuando promedió en 783.000 bpd.

La nación apuesta a este mayor crecimiento luego de que Estados Unidos levantara, de forma temporal, varias de sus sanciones, entre ellas las relacionadas al petróleo y gas, un alivio que entró en vigencia en octubre y que está previsto que se venza en abril próximo.

Reservas probadas de crudo de Venezuela: 300.878 MMBLS. La más grande del mundo. Su distribución por cuencas es la siguiente: 279.117 MMBLS, Oriental. La FPO Hugo Chávez forma parte de la misma.

20.330 MMBLS, Maracaibo – Falcón

1.088 MMBLS, Barinas – Apure

343 MMBLS, Carúpano. pic.twitter.com/rM3duixqMr — PDVSA (@PDVSA) January 30, 2024