Falleció el astrólogo Walter Mercado

A los 88 años,Walter Mercado, un extravagante astrólogo y personalidad de la televisión cuyas apariciones diarias en la televisión entretuvieron a muchos en América Latina y los Estados Unidos durante más de una década, falleció.

La portavoz del hospital, Sofía Luquis, dijo el domingo a The Associated Press que Mercado murió de insuficiencia renal en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan el sábado por la noche. Había estado viviendo en el suburbio de Cupey y había pasado varios días en el hospital antes de su muerte.

«Es una de esas personas que utilizó su celebridad y poder para llegar a millones de personas con el fin de inspirar a las personas con buenos mensajes», dijo Aida Levitan, quien ayudó a organizar una exposición en agosto en el museo HistoryMiami para honrar a Mercado.

Ella dijo que cientos de personas se presentaron y querían conocerlo y tomar fotos, y él estuvo de acuerdo con todo.

“No es fácil a los 88 años enfrentarse a 500 personas que intentan tomar fotos. Nunca perdió la calma ”, recordó Levitan en una entrevista telefónica con la AP. «Usó todos sus dones y talentos para el bien de la humanidad y eso es lo que lo hace tan atractivo».

Mercado nació en Ponce, una de las ciudades más grandes de Puerto Rico. Trabajó brevemente para estaciones de televisión con sede en el territorio del Caribe de EE. UU. Antes de mudarse al sur de Florida.

Allí, ganó fama por su segmento diario del horóscopo en la televisión en español, entregado de manera dramática con un trino exagerado del sonido «r». Favoreció largos y coloridos brocados y enormes anillos de piedras preciosas, que mostró mientras señalaba a los espectadores.

Su frase clave para su audiencia: «Sobre todo, mucho, mucho amor».

Mercado nunca declaró públicamente su sexualidad, pero fue un ícono en la comunidad gay como alguien que desafió la cultura conservadora de la televisión en América Latina.

«Dota a la drag queen de autoridad papal», escribió Diana Taylor, profesora de la Escuela de Artes Escénicas Tisch de la Universidad de Nueva York, en una crítica de 2003.

Alex Fumero, un cineasta con sede en Los Ángeles que ha pasado dos años trabajando en un documental sobre Mercado, dijo que el astrólogo era un ícono poco probable en la comunidad latina.

“Esta es una cultura dominada por el machismo y la homofobia durante mucho tiempo. Para alguien que jugó descaradamente con el género y la sexualidad y que siempre fue un misterio … fue realmente valiente ”, dijo Fumero en una entrevista telefónica.

Recordó haber sido golpeado por la gran colección de libros de Mercado en su casa.

Él puede hablarte sobre Anna Karenina. Es un verdadero intelectual en ese sentido ”, dijo Fumero, y agregó que Mercado también fue extremadamente amable. “Era una de las personas más amorosas. Al estar cerca de él, te sentiste bien.

Mercado, sin embargo, también enfrentó algunas batallas legales.

En 1998, se metió en problemas por respaldar supuestos productos de salud y belleza y fue nombrado en una demanda colectiva que lo acusó de engañar a las personas para que compraran cuentas con supuestos poderes especiales. El presidente de la empresa de joyería, Unique Gems International Corp., más tarde fue sentenciado a 14 años de prisión por estafar a 16,000 personas en una estafa de $ 90 millones.

En octubre de 2010, Mercado anunció que cambiaría su nombre a «Shanti Ananda». Ese mismo año, dejó de filmar su segmento para el canal de televisión en español Univision. Meses después, comenzó a entregar horóscopos diarios a través del periódico El Nuevo Herald en Miami.

Mercado fue hospitalizado en diciembre de 2011 en Puerto Rico luego de un resfriado que se convirtió en neumonía. Su estado de salud empeoró y fue trasladado a un hospital en Ohio. Más tarde se reveló que había sufrido un ataque al corazón.

En 2014, lanzó un sitio web llamado passionlatinos.com que ofrecía horóscopos, citas en línea y una variedad de productos llamados «cautivadores», que incluían fragancias, velas, jabones y lociones corporales destinadas a la prosperidad, el sexo, la salud, la paz y el amor.

