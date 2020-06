En la mañana del martes 30 de Junio de 2020 Falleció Guillermo Fantástico González, el deceso del presentador de TV Guillermo «Fantástico» González fue confirmado por su familia invitando a una misa de cuerpo presente en el Tanatorio Parcesa en Madrid (España), donde será velado.

González murió a causa del cáncer y sus últimas horas transcurrieron en el Hospital Universitario HM Sanchinarro de Madrid, donde estuvo acompañado de seres queridos.

Tenía 75 años, los había cumplido el pasado 8 de junio.

«Lamentamos comunicar que en la mañana de hoy 30 de junio ha fallecido nuestro amado Guillermo ‘Fantástico’ González. Queremos agradecer profundamente las muestras de cariño y condolencias recibidas», informó la familia González.

Entre sus espacios más recordados en la TV venezolana están ¿Cuánto vale el show? y Viva la juventud.

Como empresario concibió el Teatro Chacaíto, fue uno de los principales accionistas de Televen, fundó Televiza (canal 7 de Maracaibo), compró un circuito radial del Zulia y, ya retirado de las pantallas, se convirtió en asesor para sacar adelante estaciones de televisión en diversos países de la región, agrega El Nacional.

Su dicho, Rolo e’ Vivo, se mantiene en la mente de sus seguidores y amigos.