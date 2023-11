Gobierno Bolivariano reactiva rutas del Sistema Integral de Transporte Acuático de Pasajeros en el Zulia

Prensa MPPT (09/11/2023).- En el marco del fortalecimiento del desarrollo económico de la nación y como parte de un plan estratégico, el Gobierno Bolivariano reactivó rutas que permitirán interconectar por vías marítimas, lacustres y fluviales a poblaciones consideradas de difícil acceso, mejorando la calidad de vida de los mismos.

La actividad presidida por el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios Néstor Reverol, en compañía del Ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán y demás autoridades, tuvo lugar en el Terminal Lacustre Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el malecón de Maracaibo, donde el Gobierno Nacional anunció la activación de 6 rutas marítimas que estarán disponibles para el pueblo, en sus horarios y capacidad de abordaje.

Las rutas que fueron oficializadas por las autoridades en el estado Zulia, conectarán a la ciudad de Maracaibo con Cabimas, San Carlos y los Puertos de Altagracia, con frecuencias en distintos horarios de lunes a viernes.

Durante el evento, Velásquez Araguayán expresó: «El Plan de Hidrovías tiene como objetivo brindarle al pueblo la oportunidad de trasladarse de un sitio a otro, a través de un medio de transporte cómodo y seguro, donde podrán además hacer uso del pasaje multimodal para su facilidad”. A su vez, informó sobre los planes que tienen previstos el sector acuático para el estado Zulia, donde los trabajos serán realizados 100% con mano de obra venezolana.

Por su parte, el Vicepresidente Sectorial comentó: “Estamos en una nueva época, donde en medio de las adversidades logramos salir adelante, haciendo mucho con poco y demostrando nuestra capacidad de adaptación. Hoy estamos aquí, presidiendo a dos embarcaciones con 110 pasajeros que darán inicio a esta ruta, fortaleciendo el turismo y la economía del pueblo zuliano”.