Ha Fallecido el Rey Pelé, el mejor jugador de futbol de la historia

Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como el Rey Pelé o ​O Rei Pelé, nació en Três Corações, Minas Gerais el 23 de octubre de 1940 y ha fallecido en São Paulo hoy 29 de diciembre de 2022

Fue mejor conocido como Pelé, como futbolista brasileño que jugó como delantero. Apodado O Rei, está reconocido por muchos especialistas, ex-futbolistas y aficionados como uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos, ​ siendo descrito por la FIFA como «el más grande de todos» y el mejor de toda la historia por el público aficionado al deporte más jugado en el mundo entero.

Símbolo del jogo bonito brasileño, único futbolista que ganó tres copas del Mundo con la selección de su país y considerado por muchos el mejor jugador de la historia, la muerte de Pelé a los 82 años tras luchar contra un cáncer de colon se anunció este jueves.

Es tal vez la mayor pérdida acaecida jamás por el deporte más popular del planeta.

Desde que deslumbró a todos en el Mundial de Suecia 1958 con apenas 17 años, Pelé se transformó en ícono de la magia y el alcance global del fútbol, y se mantuvo así hasta sus últimos días, aunque su vida tampoco estuvo exenta de polémicas.

Sobre su enfermedad y fallecimiento.

En septiembre de 2021 fue diagnosticado con cáncer de colon.

El 29 de noviembre de 2022 fue internado en el Hospital Israelita Albert Einstein en São Paulo, Brasil para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer, ​mientras estuvo internado se le diagnóstico una enfermedad respiratoria, misma que fue tratada con antibióticos mostrando una mejoría general en su estado de salud.

En diciembre de 2022 la salud de Pelé se agravó; sin embargo, el exjugador mandó un mensaje en redes sociales: «Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido».

El 21 de diciembre de 2022, los médicos reportaron una «progresión» del cáncer de colon, además de cuidados para disfunciones renales, sin embargo, se encontraba en cuarto común.

El 29 de diciembre de 2022 a las 15:27 horas (hora local), murió en el Hospital Israelita Albert Einstein, a los 82 años.

​Según el reporte médico dado ese día, su muerte se debió a una falla multiorgánica resultado del avance del cáncer de colón asociado a su condición médica previa.

