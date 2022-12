¿Qué es la FIFA?, ¿Cómo funciona?, ¿Cómo es su organigrama?, ¿Para qué sirve?

La Fédération Internationale deFootball Association1 (en español: ‘Federación Internacional del Fútbol Asociado’), universalmente conocida por sus siglas FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo elplaneta. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. Forma parte del IFAB, organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol, los otros campeonatos del mundo en sus distintas categorías y ramas, los Torneos Olímpicos a la par del COI y otras competiciones.

La FIFA agrupa 209 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países, contando con 17 países afiliados más que la Organización de las Naciones Unidas, cuatro menos que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y que la Federación Internacional de Baloncesto, ambas con 213 federaciones.2

Organización

El ingreso a la FIFA está abierto a cualquier asociación o federación encargada de organizar el fútbol en su país. Normalmente hay un solo afiliado por país (Francia, España, Portugal). Pero también se dan casos de asociaciones de naciones sin Estado, principalmente las británicas, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, por ser el Reino Unido el lugar donde nació el fútbol moderno. También encontramos, entre otras, las Islas Feroe, con selección independiente de Dinamarca.

Objetivo y Organigrama

Su objetivo es mejorar constantemente el fútbol. La FIFA cuenta con unos 310 empleados procedentes de más de 35 países y está organizada como sigue: el Congreso (órgano legislativo), el Comité Ejecutivo (órgano ejecutivo), la Secretaría General (órgano administrativo), y las Comisiones (que asisten al Comité Ejecutivo).

