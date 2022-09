Impact Hub Caracas lanzó Bootcamp para potenciar marcas a través del marketing digital.

Caracas – 2 de septiembre de 2002, Impact Hub Caracas, comunidad global de emprendimientos de triple impacto, lanzó al mercado comercial el Bootcamp “Impact Brands” sobre marketing digital, que se enfocará en esta primera edición en potenciar marcas a través de Instagram.

Luego de más de un año de preparación, estudio del mercado y de la situación post pandemia, se dio a conocer que contará con la participación de profesores/as como Natasha Lashly, quien es Directora y Co-Fundadora de la agencia de marketing digital Piña Colada, acompañada de Mayker Monagas, CEO de la agencia de aprendizaje experiencial Redes de Valor. Todo esto bajo la producción de Pedro Valera y Giovanna Matheus, Coordinador y Asistente de Comunicaciones de Impact Hub Caracas, respectivamente.

Sobre el bootcamp.

El Bootcamp Impact Brands sobre Marketing Digital, edición Instagram, es una alternativa de aprendizaje para brindar herramientas y técnicas avanzadas que puedan apoyar a potenciar las habilidades en las áreas de servicio, industrias o sectores en la que se desempeñen los/as participantes, dentro de esta red social.

Al iniciar la experiencia junto a Impact Brands, el equipo encargado de todo lo académico, realizará un diagnóstico y tomará una fotografía de cómo están las cuentas en Instagram, con esto sabremos cuáles son las principales necesidades que se deben atender.

Los módulos:

1 – Estrategias y técnicas creativas para generar contenido de calidad. 20 SEP

2 – Control de crisis y relaciones públicas a través de redes sociales. 22 SEP

3 – Métricas y conversión de potenciales clientes. 26 SEP

4 – Creación de comunidades digitales y generación de oportunidades económicas a través de Instagram 28 SEP

5 – Clase Práctica y graduación 30 SEP

Impact brands se realizará Modalidad: Presencial, en los espacios de Impact Hub Caracas, el horario de las clases será de 5:00pm a 6:30pm.

Para más información invitamos a todos/as a ingresar a https://caracas.impacthub.net/impactbrands/

Comunicaciones

Impact Hub Caracas