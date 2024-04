Juegos online una evolución del entretenimiento desde los antiguos PC a los potentes móviles y de vuelta al PC.

Los juegos online han evolucionado a medida que cambiamos la forma en que nos divertimos y buscamos entretenimiento.

Históricamente conocimos los juegos online desde los albores del nacimiento de la Internet, y es que en aquellos tiempos las conexiones Dial-Up, hacían interminable los tiempos de espera para conectarnos escuchando marcar el teléfono en nuestro hogar (y hasta en la oficina), en la actualidad nos preocupa el tiempo de respuesta en mili-segundos en conexiones remotas y juegos de rol en red, mientras menor sea el tiempo de respuesta menos retardo y parpadeo tendrá nuestra pantalla.

Al principio, los juegos de video online o juegos online se practicaban en los antiguos PC´s super lentos, con conexiones a internet por discado y sin internet, las conexiones a servidores se hacían directamente, muy simple por aquello de ahorrar recursos y los mismos tenían grupos de usuarios muy reducidos por el alto costo a invertir para poder acceder a los mismos de forma continua, posteriormente con el auge de los móviles conectados en todo tiempo en todo lugar la masificación del hardware y la conectividad los juegos online se difundieron a nivel global y los pequeños grupos de usuarios especializados dieron paso a nueva época de usuarios desde ocasionales hasta los seguidores de títulos de juegos de culto.

Posteriormente, el siguiente boom fue el avance y difusión del servicio de internet por fibra óptica hasta el hogar o FTTH por sus siglas en inglés, con un tiempo de espera en conexión de pocas milésimas de segundo, lo que se tradujo en resurgimiento de los PC´s para juegos pero ahora con una potencia en muchos casos a supercomputadoras pequeñas que sirven para que sus usuarios participen en ligas mundiales de Juegos en línea.

Por ello, desde la comodidad de nuestro hogar, podemos conectar con personas de todo el mundo y sumergirnos en mundos virtuales, competir en emocionantes partidas o simplemente relajarnos con un juego casual en Retabet.

En ese mismo orden de ideas, nos planteamos ahondar un poco más en el mundo de los juegos online, entonces empecemos por aquí..

Pero.. ¿Qué son los juegos online?

Los juegos online son videojuegos que se juegan a través de Internet. Se pueden clasificar en dos categorías principales

Juegos multijugador Estos juegos permiten que varios jugadores interactúen entre sí en tiempo real. Algunos ejemplos populares son League of Legends, Fortnite, y World of Warcraft.

Juegos de navegador Estos juegos se ejecutan en el navegador web, sin necesidad de descargar software adicional. Algunos ejemplos conocidos son Agar.io, Cookie Clicker, y Bloons TD .

Ventajas de los juegos online

Accesibilidad Se puede jugar desde cualquier lugar con conexión a internet.

Variedad Existe una gran cantidad de juegos online para todos los gustos y edades.

Existe una gran cantidad de juegos online para todos los gustos y edades. Comunidad Los juegos online permiten conectar con personas de todo el mundo y formar amistades.

Competición Los juegos multijugador ofrecen la oportunidad de competir contra otros jugadores y mejorar nuestras habilidades.

Entretenimiento Los juegos online son una forma divertida de pasar el tiempo libre y aliviar el estrés.

Consejos para jugar online de forma segura y responsable

Establece límites de tiempo: Decide cuánto tiempo quieres dedicar a jugar cada día y cúmplelo.

Gasta responsablemente : No gastes más dinero del que puedes permitirte en juegos online.

: No gastes más dinero del que puedes permitirte en juegos online. Protege tu información personal: No compartas tu información personal con otros jugadores.

No compartas tu información personal con otros jugadores. Sé respetuoso con los demás: Trata a los demás jugadores con respeto, incluso si son de tu equipo.

Trata a los demás jugadores con respeto, incluso si son de tu equipo. Toma descansos: Es importante tomar descansos regulares para evitar la fatiga visual y la fatiga mental.

Conclusión

Los juegos online son una forma de entretenimiento que ofrece muchas ventajas, pero también es importante ser consciente de las desventajas y jugar de forma responsable. Siguiendo los consejos mencionados, podemos disfrutar de los juegos online de forma segura y saludable.

