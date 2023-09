La 5G de camino a superar a LTE 4G por más de dos mil millones de conexiones en su primera década

Se dispara la expansión global de 5G: Alcanza 1.400 millones de conexiones al cierre del T2 2023, con una proyección ambiciosa de llegar a 8.000 millones en 2028, cifra que superaría a LTE 4G por 2.500 millones

Las conexiones 5G de América del Norte alcanzan los 151 millones y así continúan su crecimiento robusto de 13% en el último trimestre.

BELLEVUE, Washington. – 28 de septiembre de 2023 – La 5G no es solo la generación de tecnología celular inalámbrica de mayor crecimiento, sino que además va camino a convertirse en la de mayor adopción, con la proyección de superar a LTE 4G por más de 2.500 millones de conexiones en 2028, según 5G Americas, la voz autorizada en materia de 5G y posteriores generaciones en América, y datos de Omdia.

En solo seis meses, el mundo presenció el asombroso incremento de 331 millones de conexiones nuevas a 5G, con lo que impulsó el total mundial a la impactante cifra de 1.400 millones. Este pico en la adopción y los despliegues de redes plantea un escenario de mayor aceleración, en el que las proyecciones indican un acercamiento inminente a la marca de 2.000 millones al término de 2023. El último pronóstico de Omdia anticipa que en 2028 habrá 8.000 millones de conexiones 5G, lo que superaría el crecimiento de la primera década de LTE por más de 2.500 millones de conexiones.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, declaró: «El crecimiento global fenomenal de las conexiones 5G subraya la demanda insaciable por conectividad avanzada. Con 1.400 millones de conexiones, cifra que sigue en aumento, estamos viendo el poder transformador de la tecnología 5G al tiempo que la industria se aboca a integrar la conectividad de 5G en nuevos dispositivos y servicios en esta era de innovación.»

América del Norte continúa liderando la carrera de la 5G. Al cierre del T2 2023, la región ostenta las impactantes cifras de 151 millones de conexiones 5G y 496 millones de conexiones LTE. La tasa de penetración de 5G en América del Norte alcanzó un excepcional 40 por ciento, con una tasa de crecimiento de 25,5% en el primer semestre de 2023. Las proyecciones indican que las conexiones 5G de América del Norte alcanzarán la extraordinaria cantidad de 669 millones en 2028.

Kristin Paulin, Analista Principal de Omdia, aseguró que «operadores de América del Norte están desplegando 5G autónoma, que traerá consigo avances tales como la segmentación de la red, comunicaciones ultra confiables de baja latencia y comunicaciones de tipo máquina de alcance masivo, lo que impulsará aún más el crecimiento con esta generación de tecnología.»

En América Latina y el Caribe, el crecimiento de las redes LTE 4G sigue robusto, con una tasa de crecimiento trimestral de 1,9 por ciento, equivalente a 10,6 millones de conexiones LTE nuevas en el T2 2023. Las conexiones LTE ya totalizan 565 millones en la región. Más aún, la región se encamina a triplicar sus conexiones 5G al término de 2023, en que alcanzará un total de 62 millones. La región América Latina continúa expandiendo la cobertura con redes y despliegues 5G, y las proyecciones señalan un incremento significativo a un total de 501 millones de conexiones 5G en 2028.

Según José Otero, Vicepresidente para América Latina y Caribe de 5G Americas, «LTE 4G y 5G se encuentran en diferentes etapas de despliegue y ciclos de mercado de estas tecnologías en América Latina. Ambas son muy importantes para las necesidades de conectividad actuales y futuras de la región. Si bien la presencia de 4G está generalizada en toda el área, la nueva generación móvil está ganando terreno en países que asignaron espectro para el desarrollo de redes 5G. Brasil, Chile y Puerto Rico están viviendo una adopción acelerada de 5G, y países como la República Dominicana, Guatemala, Perú y Uruguay también están ampliando la cobertura de esta tecnología respecto de la población.»

Expansión global de las redes 5G: el panorama global de redes 5G está atravesando una expansión sustancial. Actualmente, hay 287 redes 5G comerciales en el mundo, y se prevé que esta cifra crezca a 425 en 2025. Esto refleja inversiones significativas en infraestructura 5G alrededor del mundo. La cantidad de despliegues de redes 5G y LTE 4G al 15 de septiembre de 2023 se sintetiza a continuación:

5G:

Global: 287

América del Norte: 17

América Latina y Caribe: 29

LTE 4G:

Global: 707

América del Norte: 17

América Latina y Caribe: 31