Las redes de transporte flexibles son vitales para la innovación y el rendimiento de 5G

BELLEVUE, Washington. – 16 de agosto de 2023: Junto con las redes centrales y de acceso por radio (RAN), las redes de transporte xHaul (fronthaul, midhaul, backhaul) son un componente clave de las redes inalámbricas celulares. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y posteriores generaciones para las Américas, anunció la publicación de un nuevo white paper llamado, “Transport Networks for 5G” (Redes de Transporte para 5G”), que profundiza sobre el actual paisaje del transporte, explora el trabajo en curso e imagina el futuro de las redes 5G de transporte.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “Los operadores de redes 5G están mejorando las redes 5G de transporte constantemente para hacerlas más adaptables, seguras y flexibles y así satisfacer las crecientes demandas. Garantizar la eficiencia futura de las redes 5G de transporte es crucial para el avance de 5G y más allá.”

“Transport Networks for 5G” analiza las características que configuran las redes 5G de transporte, que aumentaron con las demandas de ancho de banda, lo que impulsó la necesidad de capacidad de backhaul continua y de soluciones flexibles y escalables. Los esfuerzos actuales se centran en la conectividad RAN basada en la nube, la temporización y sincronización con base en la red, y los segmentos de red de extremo a extremo. El trabajo futuro se centrará en optimizar la seguridad de la red de transporte y en abordar la influencia del metaverso y las aplicaciones inmersivas.

Estos son algunos de los temas claves sobre las redes 5G de transporte que encontrará en este white paper de 5G Americas:

Despliegue 5G y la red de transporte xHaul

Avances en las tecnologías RAN 5G

Uso continuo de espectro de microondas

Interfases fronthaul basadas en Ethernet

Backhaul de Acceso Integrado (IAB) en 5G

Arquitecturas 5G autónomas con CU/DU divididas

Despliegue aumentado de RAN virtualizada

Desafíos de temporización, frecuencia y sincronización de fases en vRAN

Evolución de celdas

Despliegue 5G, y convergencia en líneas fijas e inalámbricas

Despliegue 5G y sostenibilidad

Según David Krauss, Arquitecto Principal de Redes de Ciena, “La evolución 5G hacia arquitecturas abiertas, segmentación de red diversa, temporización y sincronización precisas demandan redes de transporte robustas como base para la innovación y el rendimiento. Las nuevas capacidades de la tecnología de transporte contribuyen al allanar el camino hacia un futuro conectado, donde la conectividad seamless y la distribución inteligente desaten el verdadero potencial de la 5G.»