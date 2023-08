5G es un motor de desarrollo productivo e innovación para Colombia

La tecnología será clave para que el sector TIC de Colombia pueda apuntalar el crecimiento de todos los sectores económicos del país y posicionar a Colombia como un hub de innovación y un jugador regional en servicios de nearshoring, según Frost & Sullivan.

BUENOS AIRES, 23 de agosto de 2023.- El sector de la Información y Comunicaciones en Colombia creció un 14,2 por ciento en 2022, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este segmento aportó aproximadamente el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en ese año. Se proyecta que el sector crezca 1,3 por ciento en 2023, en correlación con el crecimiento económico del país.

“Este sector es transversal a todos los sectores económicos del país. Si un sector no hace un proceso de transformación digital y de adopción de tecnologías, tiende a desaparecer”, expresó Marcelo Ruiz, Director de Consultoría de Telecomunicaciones y Tecnología para Latinoamérica de Frost & Sullivan, durante un seminario web organizado por 5G Americas.

De acuerdo con el experto, “La subasta de espectro para 5G es un tema prioritario en la agenda del Gobierno, ya que la tecnología es un motor de desarrollo productivo e innovación para la nación. Para ello necesitamos tener un espectro competitivo, que atraiga inversiones”.

Ruiz también indicó que Colombia requiere atraer mayor inversión extranjera en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para fortalecer su papel como hub regional y que pueda ser un jugador regional de nearshoring.

Los servicios TIC que presentan una mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) hacia 2025 en Colombia son SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), con un 40 por ciento, seguido por Infraestructura como Servicio (IaaS) cloud publica, con un 20 por ciento, y ciberseguridad, con un 15 por ciento.

Servicios más tradicionales como la banda ancha, conectividad (transmisión de datos e Internet dedicado) y servicios móviles presentarán crecimientos del 2 por ciento o inferiores, y para la telefonía fija se espera una caída del 8 por ciento.

Las nuevas tecnologías tendrán un rol clave para el crecimiento tanto del sector TIC como de otras actividades económicas en Colombia para los próximos años. Ruiz remarcó también que el país necesita “un mayor apoyo del gobierno y el sector privado en los procesos de transformación digital, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). El 80 por ciento de las pymes colombianas no tienen en sus planes un proceso de transformación digital en los próximos años”.

El experto también remarcó la importancia de adoptar mayores medidas en el ámbito de la ciberseguridad, y de que las esferas de gobierno, sector privado y academia se concentren en capacitación y entrenamiento de habilidades digitales para las personas, con miras a aumentar las posibilidades de empleo.