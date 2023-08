Bandas Bajas de espectro radioeléctrico, una oportunidad para incentivar el despliegue 5G

Las bandas de espectro radioeléctrico debajo de 1 GHz son una oportunidad para que las autoridades de la región puedan potenciar el despliegue de servicios 5G, principalmente aprovechando su amplia capacidad de cubertura.

BUENOS AIRES, 01 de agosto de 2023.- El despliegue de servicios 5G en América Latina requerirá de la inclusión de las llamadas bandas bajas, por debajo de 1 GHz. Esta porción del espectro radioeléctrico permitirá por su capilaridad potenciar la implementación de diferentes tecnologías asociadas (como Big Data, Internet de las cosas e Inteligencia artificial) para utilizarla en zonas rurales, así lo explica el estudio que hoy publica 5G Americas “Estado de las bandas de espectro radioeléctrico sub-1 GHz en América Latina”, que analiza la situación de las bandas de espectro de este tipo en 18 países de la región, y que están identificadas para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT, por sus siglas en inglés).

El reporte destaca que la banda de 700 MHz ya está activa para la mayoría de los mercados de la región con excepción de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Venezuela. En tanto que la banda de 600 MHz presenta grandes oportunidades para que se desarrollen los servicios 5G, aunque sólo 10 países a ya la atribuyeron al servicio móvil, pero solamente México planea licenciarla en el corto plazo (2022 – 2023).

En esta edición del reporte, además se consignaron las oportunidades que estas bandas representan para el desarrollo de servicios 5G en diferentes mercados verticales. “Entre ellos se destaca la Agricultura y las iniciativas de gobierno electrónico. Se debe considerar que estas bandas tienen propiedades de propagación alta, lo que las torna atractivas para brindar cobertura de red móvil en espacios suburbanos o rurales, por requerir relativamente menos infraestructura que redes desplegadas exclusivamente en bandas de frecuencia más altas (más de 1 GHz)”, explicó José Otero, vicepresidente para América latina y el Caribe de 5G Americas.

El reporte «Estado de las bandas de espectro radioeléctrico sub-1 GHz en América Latina” puede descargarse aquí.