En México el uso de Datos móviles sigue en aumento mientras caen la voz y los SMS

La telefonía móvil llegó a 139,3 millones de líneas en México durante el segundo trimestre de 2023, según datos de The CIU.

El tráfico de datos promedio por línea al mes se ubicó en 6,276 MB, evidenciando un crecimiento anual del 14,5%.

BUENOS AIRES, 29 de septiembre de 2023.- El mercado de servicios de telecomunicaciones móviles en México se encuentra ya plenamente en una etapa de madurez, al considerar las últimas estadísticas correspondientes al segundo semestre de 2023 proporcionadas por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y recogidas en una infografía elaborada por 5G Americas. Las líneas celulares se ubicaron en 139,3 millones, exhibiendo un crecimiento anual del 4,2 por ciento.

Con estos números, la penetración del servicio sobre el total de la población alcanzó el 110,7 por ciento. Durante el período que fue de abril a junio de este año sólo se sumaron 367.000 nuevas altas de líneas. De acuerdo con The CIU, el crecimiento en términos de líneas viene siendo impulsado por la adopción de segundas líneas.

Mientras tanto, las modalidades de contratación apenas presentan variabilidad en los últimos años. Al segundo trimestre de 2023, el 17,5 por ciento de las líneas móviles correspondían a la modalidad pospago, mientras que el 82,5 por ciento restante permanecen en prepago. Las líneas pospago mostraron un avance de tan sólo 0,1 puntos porcentuales desde igual período del año anterior.

Si bien los crecimientos en términos de líneas totales como en modalidad pospago tienden a desacelerarse, el consumo de datos permanece en un aumento marcado. El tráfico de datos promedio se ubicó en 6.276 MB mensuales en el segundo semestre de 2023, evidenciando un incremento anual del 14,5 por ciento. Mientras tanto, los minutos de voz cursados cayeron un 8,7 por ciento, a 387 minutos mensuales. Más drástico aún fue el desplome de los mensajes de texto, que con sólo 8 SMS mensuales promedio, descendieron un 27,3 por ciento interanual.

Estas tendencias en los hábitos de consumo están vinculadas a la migración hacia redes de nueva generación 4G y 5G, así como también una mayor utilización de la banda ancha móvil para diversos fines y actividades como música, juegos y educación, de acuerdo con The CIU.