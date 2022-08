La FAO apoyará a 30 mil productores en Haití y en República Dominicana para combatir la peste porcina africana

Gracias a un aporte de US $ 4,7 millones de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, USAID.

17/08/2022

Santiago de Chile – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apoyará a 30 mil productores en Haití y en República Dominicana para controlar y erradicar la peste porcina africana (PPA), una enfermedad viral que afecta a cerdos domésticos y silvestres.

Este apoyó es posible gracias al financiamiento de US$ 4.7 millones entregado por la Oficina de Asistencia Humanitaria de Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

“Queremos ayudar con capacitación y apoyo veterinario a los pequeños productores de Haití y de República Dominicana, protegiendo sus medios de vida, así como fortalecer la preparación de los países de la región ante esta enfermedad”, explicó Andrés González, Oficial de Ganadería, Sanidad Animal y Biodiversidad.

Los fondos también permitirán elaborar un plan de prevención para que los países de América Latina y el Caribe puedan estar preparados ante posibles brotes de peste porcina africana.

Los fondos permitirán seguir profundizando la asistencia técnica, capacitación, servicios veterinarios y las campañas de información que la FAO viene impulsando desde que la peste porcina africana fue detectada por primera vez en América, luego del brote ocurrido en República Dominicana en julio de 2021.

Apoyo a los pequeños productores

Con los fondos de USAID, la FAO buscará reforzar la comunicación de riesgos, con una estrategia de sensibilización y comunicación centrada en las necesidades del sector privado porcino en Haití y en República Dominicana.

Además, dará apoyo técnico a la gestión del actual brote de peste porcina, a través de mejoras en las medidas de bioseguridad en la cadena de valor porcina en Haití.

También se implementarán acciones en terreno, a través del desarrollo de competencias en servicios veterinarios nacionales, y de la capacitación de técnicos para favorecer acciones de monitoreo y evaluación de los planes de erradicación y control.

Finalmente, el trabajo contempla la preparación de un plan regional para mitigar la posible propagación de la peste porcina a otros países de la región de América Latina y el Caribe.

Primer brote en las Américas

En agosto del año 2021, la FAO alertó a los países de América Latina y el Caribe sobre la necesidad de tomar medidas de prevención ante la detección de un caso de peste porcina africana, detectado en cerdos domésticos de República Dominicana, y luego en Haití. El brote detectado fue el primero en las Américas desde de la década de 1980.

La peste porcina africana no representa ningún riesgo a la salud humana, ni por contacto directo con animales infectados, ni por medio del consumo de algún producto de origen porcino.

La enfermedad ahora se encuentra en todos los continentes del mundo. En África, Europa, Asia y del Pacífico ya afecta a más de 50 países, perjudicando su seguridad alimentaria, los medios de subsistencia que dependen de la cadena de valor de la porcicultura, y la biodiversidad, ya que la enfermedad impacta sobre la fauna silvestre.

