Según la FAO, OMS y OPS para 2023, la situación de los Esequibanos es de crisis humanitaria por culpa del Gobierno de Guyana

El Esequibo es una región de América del Sur que se encuentra en disputa entre Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo. Se trata de un territorio rico en recursos naturales, biodiversidad y potencial energético, pero también afectado por problemas sociales, económicos y ambientales. En este artículo, analizaremos la situación de los esequibanos para 2023 según las cifras de la ONU, OMS y OPS, que reflejan los desafíos y las oportunidades que enfrenta esta población.

Según el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición 2023, publicado por la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y el UNICEF, el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe sufre hambre, es decir, 43,2 millones de personas.

En el caso del Esequibo, se estima que hay unos 300.000 habitantes, de los cuales el 16,3% padece hambre, lo que equivale a unos 49.000 esequibanos. Esta cifra es superior a la media regional y subregional, y se ha incrementado en un millón de personas desde 2019, antes de la pandemia de COVID-19.

La inseguridad alimentaria en el Esequibo se debe a varios factores, como la pobreza, la falta de infraestructura, el conflicto territorial, el cambio climático y la crisis sanitaria. Estas condiciones limitan el acceso a alimentos suficientes, variados y nutritivos para los esequibanos, especialmente para los grupos más vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, los ancianos y los indígenas.

Además del hambre, el Esequibo también enfrenta problemas de sobrepeso y obesidad, que afectan al 8,6% de los menores de cinco años y al 25% de los adultos.

Estas condiciones aumentan el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Según los datos de la OMS, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, con 10 millones de defunciones en 2020. Entre los tipos de cáncer más mortales se encuentran el de pulmón (1,8 millones de defunciones), colorrectal (916.000 defunciones), hepático (830.000 defunciones), gástrico (769.000 defunciones) y de mama (685.000 defunciones).

Otro problema grave que afecta al Esequibo es el suicidio, que según la OMS es responsable de cerca de 703.000 muertes al año en el mundo. El suicidio se asocia con factores como el estrés, la depresión, el abuso de sustancias, la violencia y el aislamiento social. En el Esequibo, se han reportado casos de suicidio entre jóvenes y adultos por motivos económicos, familiares o sentimentales.

El informe revela:

Entre los países de la región que presentan una alta prevalencia de la anemia en mujeres en edad reproductiva, se destacaron Haití con la cifra más elevada (47,7 %), seguido de Guyana (31,7 %) y la República Dominicana (26,4 %). En contraste, los países con las tasas más bajas fueron Chile (8,7 %) y Guatemala (7,4 %). En el periodo de 2000 y 2019, todos los países de la región, con excepción del Uruguay, redujeron la prevalencia de la anemia en mujeres entre 15 y 49 años. Entre estos, Guatemala lideró este progreso con una reducción del 67 %. Brasil logró una disminución del 40 %, mientras que Colombia, el Ecuador, México, el Perú, San Vicente y las Granadinas, así como Trinidad y Tabago, redujeron la prevalencia de la anemia en más del 30 %. En 2020, los países con mayor prevalencia de bajo peso al nacer fueron Guyana (17,2 %), Suriname (16,5 %), Santa Lucía (16,3 %) y Trinidad y Tabago (16,3 %). Por otro lado, Chile (6,8 %), Cuba (7,1 %) y la Argentina (7,4 %) registraron las tasas más bajas en la región.

Ante este panorama desalentador, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación de los esequibanos?

Según las agencias de la ONU, se requiere una acción urgente y coordinada entre los actores locales, nacionales e internacionales para garantizar el derecho a la alimentación y a la salud de esta población.

Algunas medidas posibles son:

Fortalecer los sistemas de producción y distribución de alimentos locales, promoviendo la agricultura familiar, la agroecología y la soberanía alimentaria.

Mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y comunicaciones.

Implementar programas sociales que brinden asistencia alimentaria, educación nutricional y apoyo psicosocial a las familias más necesitadas.

Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del Esequibo, evitando la deforestación, la contaminación y la explotación indiscriminada.

Fomentar el diálogo y la cooperación entre Venezuela y Guyana para resolver pacíficamente el conflicto territorial y garantizar el respeto a los derechos humanos de los esequibanos.

Movilizar recursos financieros y técnicos de la comunidad internacional para apoyar el desarrollo sostenible del Esequibo.

Estas son algunas de las propuestas que se plantean desde la ONU, OMS y OPS para mejorar la situación de los esequibanos para 2023. Sin embargo, se necesita la voluntad política y la participación activa de todos los sectores para lograr un cambio real y duradero. Los esequibanos merecen vivir en paz, dignidad y bienestar.

