La OMS reporta humanos contagiados con Influenza aviar AH5N1 en EE.UU

El 1 de abril de 2024, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de los Estados Unidos de América notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso confirmado por laboratorio de infección humana por el virus de la influenza A(H5N1). El paciente desarrolló síntomas el 27 de marzo y tenía antecedentes de exposición a ganado lechero (vacas) presuntamente infectado con el virus de la influenza A (H5N1). Este es el segundo caso humano confirmado de influenza A(H5N1) detectado en el país. También parece ser la primera infección humana por A(H5N1) adquirida por contacto con un mamífero infectado, aunque anteriormente se han adquirido infecciones humanas con otros subtipos de influenza de mamíferos. No se han identificado casos adicionales asociados de infección humana con influenza A(H5N1). Dado que el virus no ha adquirido mutaciones que faciliten la transmisión entre humanos y basándose en la información disponible, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública que representa este virus para la población general como bajo y para las personas ocupacionalmente expuestas, el riesgo de infección se considera de bajo a -moderado.

El 1 de abril de 2024, el CNE del RSI de los Estados Unidos de América notificó a la OMS un caso humano confirmado por laboratorio de influenza aviar A(H5N1) detectado en el estado de Texas.

El caso es mayor de 18 años. El 27 de marzo, el caso desarrolló conjuntivitis, se informó que se produjo mientras trabajaba en una granja de ganado lechero comercial y tenía antecedentes de exposición a ganado lechero (vacas) que se presume estaba infectado con el virus de la influenza A(H5N1) (1) .

El 28 de marzo, se recogieron muestras respiratorias y conjuntivales del caso y se analizaron en el Laboratorio de Respuesta al Bioterrorismo de la Universidad Tecnológica de Texas. El análisis de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) indicó que ambas muestras eran presuntamente positivas para el virus de la influenza A(H5). Luego, las muestras se enviaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC de EE. UU.) para realizar más pruebas. Fueron recibidos y analizados en los CDC de EE. UU. el 30 de marzo y confirmados como virus de la influenza aviar (HPAI) A(H5N1) de alta patogenicidad clado 2.3.4.4b mediante RT-PCR y secuenciación (1) (2) . La secuenciación del genoma del virus no mostró nuevas mutaciones posiblemente asociadas con una mayor transmisión a los humanos.

El 28 de marzo, se recomendó al paciente que se aislara y se le administrara tratamiento antiviral (oseltamivir) siguiendo las directrices de los CDC de EE. UU. El paciente no refirió síntomas distintos a la conjuntivitis, no fue hospitalizado y, en el momento del informe, se estaba recuperando ( 1) .

Los contactos domésticos del paciente no han informado enfermedades y han recibido profilaxis antiviral contra la influenza según las recomendaciones de los CDC de EE. UU. No se han identificado casos adicionales de infección humana por influenza A(H5N1) asociados con este caso (1) .

En los Estados Unidos, desde enero de 2022, se han notificado detecciones del virus HPAI A(H5N1) entre aves silvestres en 50 estados o territorios. Ha habido informes de brotes esporádicos del virus A-(H5) entre aves de corral y bandadas de traspatio, así como detecciones esporádicas en mamíferos y gatos al aire libre en las instalaciones lecheras, según lo informado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ( ÁFIDO).

La infección por el virus de la influenza A es excepcionalmente rara en la especie bovina (3). Este caso humano estuvo expuesto a ganado lechero en Texas, que se presume estaba infectado con el virus HPAI A(H5N1) (4)(5) . El 25 de marzo, el USDA informó de la primera detección del virus HPAI A(H5N1) en ganado lechero y en muestras de leche no pasteurizada de ganado en Texas y Kansas en cuatro rebaños lecheros. El 29 de marzo, el USDA anunció la confirmación de detecciones adicionales en ganado lechero en ganado lechero de Michigan que recientemente recibió vacas de Texas. El USDA también ha anunciado detecciones confirmadas adicionales en ganado lechero en Idaho, Nuevo México y Ohio. Hasta la fecha, el USDA ha anunciado detecciones confirmadas en 15 granjas en seis estados: Idaho (n=1), Kansas (n=3), Michigan (n=1), Nuevo México (n=2), Ohio (n=1). y Texas (n=7) ( 5,6,7 ). El USDA continúa monitoreando y analizando muestras recolectadas de otras granjas donde el ganado muestra disminución de la lactancia, falta de apetito y otros signos (1,5,6,7) .

El USDA ha publicado públicamente las secuencias genéticas de varios virus HPAI A(H5N1) detectados recientemente y que se encuentran en aves, aves de corral, mamíferos silvestres y ganado bovino de Estados Unidos en Texas (8) . Los virus son del clado 2.3.4.4b, que es el virus HPAI A(H5N1) más común que circula actualmente entre las aves en todo el mundo. Los CDC publicaron públicamente el genoma del virus identificado en el paciente de Texas e identificaron solo cambios menores en comparación con los virus animales (2 ). Entre el 9 de febrero de 2022 y el 29 de marzo de 2024, más de 8000 personas fueron monitoreadas activamente en los Estados Unidos luego de la exposición a animales presuntamente infectados con los virus HPAI A (H5N1).

Epidemiología

Los virus de la influenza animal A normalmente circulan en animales, pero también pueden infectar a los humanos. Las infecciones en humanos se han adquirido principalmente a través del contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Dependiendo del huésped original, los virus de la influenza A se pueden clasificar como influenza aviar, influenza porcina u otros tipos de virus de influenza animal.

Las infecciones por el virus de la influenza aviar en humanos pueden causar enfermedades que van desde una infección leve del tracto respiratorio superior hasta enfermedades más graves y pueden ser fatales. También se han notificado conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía en infecciones humanas previas por el virus A (H5N1). También ha habido algunas detecciones del virus A(H5N1) en personas asintomáticas que estuvieron expuestas a aves infectadas.

Se requieren pruebas de laboratorio para diagnosticar la infección humana por influenza. La OMS actualiza periódicamente protocolos de orientación técnica para la detección de influenza zoonótica utilizando métodos moleculares, por ejemplo, RT-PCR. La evidencia sugiere que algunos medicamentos antivirales, en particular los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir), pueden reducir la duración de la replicación viral y mejorar las perspectivas de supervivencia en algunos casos.

Desde 2022 se han notificado infecciones de origen euroasiático en aves de Estados Unidos por el virus de la influenza aviar A(H5N1), perteneciente al linaje Gs/GD, clado 2.3.4.4b. A finales de marzo de 2024, también se detectó HPAI A(H5N1) en productos lácteos. rebaños en Texas y Kansas (4,5) .

Esta es la primera infección humana causada por el virus de la influenza aviar A(H5N1) en 2024 en los Estados Unidos y la segunda detección confirmada en humanos en el país. Esta también parece ser la primera infección humana por A(H5N1) adquirida por contacto con un mamífero infectado, aunque se han adquirido infecciones humanas con otros subtipos de influenza a través de mamíferos. La primera detección de influenza A(H5N1) en humanos en los Estados Unidos se identificó en abril de 2022, en una persona involucrada en el sacrificio de aves en una instalación avícola comercial en Colorado (9) .

En el pasado, se notificaron pequeños grupos de infecciones por el virus A(H5), incluidos algunos que involucraban a trabajadores de la salud, donde no se podía excluir una transmisión limitada de persona a persona; sin embargo, no se ha detectado transmisión sostenida de persona a persona. En este evento, el caso tuvo contacto directo con vacas presuntamente infectadas con el virus A(H5N1) y no se han detectado más casos humanos asociados con este evento.

Respuesta de salud pública

Las autoridades sanitarias locales y nacionales implementaron las siguientes medidas de salud pública (1,10) :

Los funcionarios de salud pública están realizando actividades de vigilancia en Texas en respuesta a esta detección.

Los CDC de EE. UU. están trabajando con los departamentos de salud estatales para monitorear a los trabajadores que pueden haber estado en contacto con aves/animales infectados o potencialmente infectados y realizar pruebas a las personas que desarrollan síntomas.

Los CDC de EE. UU. han emitido recomendaciones para el público sobre cómo evitar el contacto sin protección con animales enfermos o muertos, incluidas aves silvestres, aves de corral, otras aves domésticas y otros animales domésticos o silvestres, así como excrementos de animales, basura o materiales contaminados por aves u otros. animales con infección sospechada o confirmada por el virus HPAI A (H5N1).

Los CDC de EE. UU. han emitido recomendaciones para evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos o productos alimenticios crudos relacionados, como leche (cruda) no pasteurizada o queso crudo, de animales con infección sospechada o confirmada por el virus HPAI A(H5N1).

Estados Unidos tiene un sólido sistema de vigilancia diseñado para mitigar la propagación de enfermedades animales, protegiendo así la salud pública y manteniendo un suministro de alimentos seguro para los mercados nacionales e internacionales. El sistema de vigilancia de Estados Unidos incluye una red nacional de personal de protección fronteriza en los puertos de entrada (1).

Evaluación de riesgos de la OMS

Este caso humano supuestamente estuvo expuesto a ganado lechero en Texas, donde recientemente se confirmó HPAI A (H5N1) en rebaños lecheros.

Desde 2003 hasta el 1 de abril de 2024, se notificaron en todo el mundo un total de 889 casos y 463 muertes (CFR 52%) causadas por el virus de la influenza A(H5N1) en 23 países. El caso notificado más recientemente en humanos antes del caso actual fue en marzo de 2024 en Vietnam (11) . El caso humano en Texas es el cuarto reportado en la región de las Américas, el caso anterior más reciente se reportó en Chile en marzo de 2023 (12).

Siempre que los virus de la influenza aviar circulan entre las aves, existe el riesgo de infecciones esporádicas en mamíferos y humanos debido a la exposición a animales infectados (incluido el ganado) o ambientes contaminados y, por lo tanto, no son inesperados más casos en humanos. Rara vez se ha informado de infección por influenza A en especies bovinas y se está evaluando su propagación entre rebaños de ganado lechero en cuatro estados de EE. UU. Anteriormente, ha habido infecciones humanas con otros subtipos de influenza aviar luego de la exposición a mamíferos infectados.

Dado que el virus no ha adquirido mutaciones que faciliten la transmisión entre humanos y basándose en la información disponible, la OMS evalúa que el riesgo para la salud pública que representa este virus para la población general es bajo y para las personas expuestas ocupacionalmente el riesgo de infección se considera de bajo a bajo. moderado.

No existen vacunas específicas para prevenir la infección por el virus de la influenza A (H5N1) en humanos. Se han desarrollado vacunas candidatas para prevenir la infección por H5 en humanos con fines de preparación para una pandemia. Un análisis detallado de la situación epidemiológica, una mayor caracterización de los virus más recientes (de casos humanos y animales) e investigaciones exhaustivas sobre los casos humanos son fundamentales para evaluar los riesgos asociados y ajustar las medidas de gestión de riesgos de manera oportuna.

Si es necesario, se revisará la evaluación de riesgos si se dispone de más información epidemiológica o virológica.

Consejos de la OMS

Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza. Establecer y monitorear la extensión del virus de la influenza A(H5N1) en los rebaños lecheros en las localidades afectadas del país debería informar los cambios en la evaluación de riesgos en curso.

Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, la OMS continúa destacando la importancia de la vigilancia mundial para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de la influenza emergentes o en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus para Evaluación de riesgos.

Cuando ha habido exposición humana a un brote conocido de un virus de influenza A o cuando se ha identificado un caso humano de infección por dicho virus, se hace necesaria una vigilancia mejorada en poblaciones humanas potencialmente expuestas. Una vigilancia mejorada debe considerar el comportamiento de la población en cuanto a la búsqueda de atención médica y podría incluir una variedad de atención médica activa y pasiva y/o enfoques comunitarios, que incluyen: vigilancia mejorada en enfermedades locales similares a la influenza (ILI)/infecciones respiratorias agudas graves. (SARI), detección activa en hospitales y de grupos que pueden estar en mayor riesgo ocupacional de exposición, e inclusión de otras fuentes como curanderos tradicionales, médicos privados y laboratorios de diagnóstico privados.

En el caso de una infección humana confirmada o sospechada causada por un nuevo virus de la influenza A con potencial pandémico, incluido el virus de la influenza aviar, se requiere una investigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio confirmatorios) de los antecedentes de exposición a animales, de viajes y Se debe realizar un rastreo de contactos. La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona y las muestras clínicas recolectadas en el momento y lugar en que ocurrió el caso deben analizarse y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para una mayor caracterización.

Los viajeros a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el contacto con animales en los mercados de animales vivos, el ingreso a áreas donde los animales pueden ser sacrificados o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contaminada con heces de animales. Los viajeros también deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Los viajeros deben seguir buenas prácticas de seguridad e higiene alimentaria. Si las personas infectadas de las zonas afectadas viajan al extranjero, su infección puede detectarse en otro país durante el viaje o después de su llegada. Si esto ocurriera, se considera poco probable una mayor propagación a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos.

Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo del virus de la influenza A son de declaración obligatoria según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada por un virus de la influenza A con potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe.

La OMS no recomienda controles especiales a los viajeros en los puntos de entrada ni restricciones con respecto a la situación actual de los virus de la influenza en la interfaz entre humanos y animales.

Fuente. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON512

