Alarma Mundial! Un nuevo estudio revela que la gripe aviar H3N8 podría causar una pandemia que acabe con la humanidad

Un nuevo estudio revela que la variante de la gripe aviar H3N8 podría causar una pandemia que acabe con la humanidad.

En abril de 2023 se produjo la primera muerte por esta variante de la cepa H3N8 en China, donde, desde hace ya varios años se viene alertando que el contacto de humanos con aves en las granjas de producción masiva han estado provocando que el virus mute de forma adaptativa para provocar su migración al entorno Humano-Humano.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Agrícola de China en Beijing y la Universidad de Nottingham encontró que un virus de la influenza aviar, endémico de las granjas avícolas en China, se propaga a través de cambios mutacionales que pueden aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades. humano.

Los investigadores también dijeron que los hallazgos plantean preocupaciones sobre una epidemia o pandemia emergente y que se necesita una investigación coordinada para monitorear de cerca estos virus en aves de corral y humanos.

Los resultados, publicados en la revista Cell, informan sobre la caracterización de una muestra del virus de la influenza aviar (AIV) H3N8 de un paciente humano. Utilizando ratones y hurones de laboratorio como modelos de infección humana, el estudio encontró que el virus ha experimentado varios cambios adaptativos para causar infecciones graves en animales y hacerlo transmisible a través del aire entre animales.

«Las poblaciones humanas, incluso cuando están vacunadas contra los virus humanos H3N2, parecen estar inmunológicamente mal preparadas para resistir los AIV H3N8», advierte Jinhua Liu, de la Universidad Agrícola de China. «Se adaptan a nuevos mamíferos y pueden ser susceptibles a proporciones epidémicas o pandémicas». Beijing.

En los seres humanos, la infección por el virus aviar H3N8 provoca el síndrome de dificultad respiratoria aguda y puede incluso ser mortal. “El virus se propaga ampliamente en las granjas de pollos; Sin embargo, hasta la fecha aún se desconocen las características de la transmisión de animales a humanos”, admitieron.

«Demostramos que el virus aviar H3N8 de un paciente con neumonía grave se replica eficazmente en los pulmones y las células epiteliales bronquiales humanas», explica el profesor Kin-Chow Chang, causa efectos extremadamente nocivos en los huéspedes mamíferos de laboratorio y puede transmitirse a través de gotitas respiratorias. de la Universidad de Nottingham.

“Es importante destacar que descubrimos que el virus ha adquirido una unión preferencial al receptor humano y la sustitución del aminoácido PB2-E627K, que es necesaria para la transmisión aérea. “Las poblaciones humanas, incluso vacunadas contra el H3N2 humano, no parecen tener suficiente inmunidad contra los AIV emergentes H3N8 adaptados a los mamíferos y pueden ser susceptibles”, señala a una infección de proporciones epidémicas o pandémicas.

Por su parte, Jinhua Liu explicó que la resistencia a los ácidos de los virus de la influenza también es una barrera importante que los virus de la influenza aviar deben superar para ganar adaptabilidad y transmisibilidad en mamíferos o nuevas personas. “El nuevo virus H3N8 actual aún no ha logrado resistencia a los ácidos. Por lo tanto, debemos prestar atención al desarrollo de resistencia a los ácidos del nuevo virus H3N8″, enfatizó.

El estudio, titulado «Transmisión aérea del virus de la influenza aviar H3N8 aislado de humanos en hurones», es el resultado de una colaboración entre la Universidad de Nottingham, la Universidad Agrícola de China en Beijing, la Academia de Ciencias de China y el Centro Chino para el Control de Enfermedades. y Prevención.