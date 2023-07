La OMS reporta muertes de decenas de gatos por Gripe Aviar en Polonia

El 27 de junio de 2023, el Punto Focal Nacional del RSI de Polonia notificó a la OMS sobre muertes inusuales en gatos en todo el país. Hasta el 11 de julio, se analizaron 47 muestras de 46 gatos y un caracal cautivo, de los cuales 29 resultaron positivos para influenza A (H5N1). Se informa que catorce gatos fueron sacrificados y otros 11 murieron, y la última muerte se informó el 30 de junio. Actualmente se desconoce la fuente de exposición de los gatos al virus y se están realizando investigaciones epizoóticas. La infección esporádica de gatos con A(H5N1) se ha informado previamente, pero este es el primer informe de un alto número de gatos infectados en una amplia área geográfica dentro de un país. A partir del 12 de julio, ningún contacto humano de gatos positivos para A(H5N1) ha informado síntomas, y el período de vigilancia para todos los contactos ya ha finalizado. El riesgo de infecciones humanas luego de la exposición a gatos infectados a nivel nacional se evalúa como bajo para la población en general y de bajo a moderado para los dueños de gatos y aquellos expuestos ocupacionalmente a gatos infectados con H5N1 (como los veterinarios) sin el uso de equipo de protección personal adecuado. La OMS continúa monitoreando la situación y trabajando en estrecha colaboración con los sectores de salud pública y animal, agencias regionales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) y otras agencias asociadas en Polonia. Descripción de la situación El 27 de junio de 2023, el Punto Focal Nacional del RSI de Polonia notificó a la OMS sobre muertes inusuales en gatos en todo el país. Hasta el 11 de julio de 2023, se han analizado un total de 47 muestras de 46 gatos y un caracal ( Caracal caracal) . De estas 47 muestras, 29 (62%) resultaron positivas para influenza A(H5N1). Se informaron muestras positivas de 13 áreas geográficas dentro del país. Algunos gatos desarrollaron síntomas graves, como dificultad para respirar, diarrea sanguinolenta y signos neurológicos, con un rápido deterioro y, en algunos casos, la muerte. En total, 20 gatos tenían signos neurológicos, 19 tenían signos respiratorios y 17 tenían tanto signos neurológicos como respiratorios. Se informa que catorce gatos fueron sacrificados y otros 11 murieron. Los exámenes post-mortem en un pequeño número de gatos sugieren neumonía. De acuerdo con la información disponible, la última muerte conocida entre gatos se registró el 30 de junio. El análisis genómico de 19 virus secuenciados de este brote mostró que todos pertenecían al clado H5 2.3.4.4b y estaban muy relacionados entre sí. Además, los virus son similares a los virus de influenza A(H5N1) del clado 2.3.4.4b que han estado circulando en aves silvestres y que causaron brotes en aves de corral recientemente en Polonia. Actualmente se desconoce la fuente de exposición de los gatos al virus y se están realizando investigaciones epizoóticas. Hay varias posibilidades para la fuente de infección, entre las cuales los gatos podrían haber tenido contacto directo o indirecto con aves infectadas o sus entornos, comieron aves infectadas o comieron alimentos contaminados con el virus. Las autoridades están investigando todas las posibles fuentes y hasta la fecha no han descartado ninguna. De los 25 gatos para los que se dispone de información, dos eran gatos de exterior, 18 eran de interior con acceso a un balcón, terraza o patio trasero y cinco eran gatos de interior sin acceso al entorno exterior. Se informa que siete gatos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con aves silvestres. Este es el primer informe de un gran número de gatos infectados con la influenza aviar A(H5N1) repartidos en una amplia área geográfica dentro de cualquier país. Infecciones esporádicas en gatos domésticos con virus A(H5N1), incluidos los virus A(H5N1) H5 clade 2.3.4.4b, se informaron anteriormente, luego del contacto cercano de los gatos con aves infectadas o por la ingestión de carne de aves infectadas. Epidemiología del H5N1 Desde finales de 2021, se ha notificado en todo el mundo un número sin precedentes de brotes de H5N1 entre aves de corral y aves silvestres. A partir de junio de 2023, los virus del clado 2.3.4.4b se han vuelto dominantes en Asia, Europa, América y África. Junto con las infecciones de aves silvestres y aves de corral domésticas, ha habido un aumento de las detecciones en especies no aviares, incluidos mamíferos marinos y terrestres (a menudo carroñeros) silvestres y, ocasionalmente, en especies de mamíferos criados en granjas o en cautiverio, probablemente a través del contacto con aves infectadas vivas o muertas o sus entornos. Desde 2020, se han notificado a la OMS 12 casos humanos de detecciones del virus de la influenza aviar A(H5N1) clade 2.3.4.4b, cuatro de los cuales fueron casos graves y ocho fueron leves o asintomáticos. No está claro si la detección del virus en estos casos leves o asintomáticos se debió a una infección o contaminación temporal de las fosas nasales. La mayoría de los seres humanos infectados con el virus A(H5N1) han resultado del contacto directo o indirecto con aves de corral infectadas, vivas o muertas. La infección humana por el virus de la influenza A(H5N1) puede causar una enfermedad grave y, en algunos casos, es mortal.

Respuesta de salud pública

Las autoridades nacionales de Polonia han implementado medidas de respuesta. Éstas incluyen: Bajo la guía de las autoridades de salud pública en Polonia, a todos los dueños de gatos infectados se les proporciona un cuestionario de autoevaluación de salud y se les solicita que se autocontrolen para detectar síntomas de enfermedad similar a la influenza (ILI) o enfermedad respiratoria aguda (ARI) durante 10 días desde el último contacto con el gato infectado. Hasta el 12 de julio, 70 personas que habían estado en contacto con gatos confirmados completaron el autocontrol y ninguna informó síntomas.

Brindar actualizaciones periódicas sobre la situación y compartir información y actualizaciones con socios, incluidas organizaciones internacionales.

Se están realizando investigaciones epizoóticas para comprender la situación epidemiológica de los gatos y la fuente probable de exposición de los gatos al virus.

Se han tomado medidas preventivas para prevenir la aparición de enfermedades en humanos mediante la publicación de precauciones generales disponibles para los dueños de gatos y las personas que tienen contacto con animales enfermos sospechosos de infección por influenza aviar. La OMS continúa monitoreando la situación y trabajando en estrecha colaboración con los sectores de salud pública y animal, agencias regionales, FAO, WOAH y otras agencias asociadas en Polonia y en todo el mundo. La OMS está evaluando los virus candidatos para vacunas (CVV) existentes de A(H5N1) a través del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS) de la OMS para garantizar que se desarrollen CVV válidos y estén disponibles con fines de preparación para pandemias.

Evaluación de riesgos de la OMS

Hasta la fecha, no se han documentado infecciones humanas por A(H5N1) tras el contacto con un gato infectado. Las detecciones del virus de la influenza aviar A (H5N1) en humanos siguen siendo inusuales y no se ha documentado la transmisión sostenida de persona a persona. Hasta la fecha, no se ha informado en Polonia ningún contacto humano sintomático de gatos infectados a pesar de un posible contacto cercano entre los gatos y los dueños, y la capacidad para detectar un caso humano en contacto con un gato infectado es adecuada en el país. Por lo tanto, según la información actual, el riesgo de infecciones humanas luego de la exposición a gatos infectados a nivel nacional se evalúa como bajo para la población en general y de bajo a moderado para los dueños de gatos y aquellos expuestos ocupacionalmente a gatos infectados con A(H5N1) (como los veterinarios) sin el uso del equipo de protección personal adecuado. Según la información actual, el riesgo para los seres humanos a nivel regional se evalúa como bajo debido a : i) las actividades de vigilancia de la influenza aviar en animales en Europa que se fortalecieron desde septiembre de 2022, cuando la extensión geográfica sin precedentes (37 países europeos afectados) resultó en el sacrificio de 50 millones de aves de corral en los establecimientos afectados; y (ii) Actualmente, no hay casos informados de infección humana con el virus A(H5N1) adquirido de gatos, aunque se ha confirmado la infección por A(H5N1) en gatos domésticos en Polonia. Debido a las incertidumbres relacionadas con este evento, incluida la fuente de infección, la evaluación de riesgos puede cambiar.

Consejo de la OMS

Los informes de estos eventos no cambian las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza. Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS continúa enfatizando la importancia de la vigilancia global para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de influenza emergentes o en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus para la evaluación de riesgos. Todas las personas expuestas a los virus de influenza animal y todos los contactos de casos humanos confirmados deben controlar su salud durante el período de exposición conocido con siete días adicionales como mínimo. Todas las personas expuestas a aves de corral, aves silvestres u otros animales que se sepa que están infectadas, o a granjas sospechosas, deben registrarse y ser supervisadas de cerca por las autoridades sanitarias locales. Esto facilitará la detección temprana de enfermedades y el manejo oportuno de casos clínicos. Si se sospecha que una persona tiene influenza zoonótica, se debe notificar a las autoridades de salud y se debe proporcionar el manejo clínico adecuado del caso. Las autoridades de salud pública y sanidad animal deben colaborar estrechamente en las áreas de intercambio de información, evaluación conjunta de riesgos y respuesta a brotes de influenza zoonótica en la interfaz humano-animal, adhiriéndose al enfoque de Una sola salud. La FAO, la OMS y la WOAH han emitido un análisis de situación conjunto y asesoramiento a los países en relación con los brotes de influenza aviar en curso en animales y el riesgo que representan para la salud humana. La FAO, la OMS y WOAH continúan revisando la situación, monitoreando la naturaleza de rápida evolución del virus y actualizando las recomendaciones para frenar su propagación, además de trabajar con los países en preparación y respuesta, y facilitar la colaboración entre países y sectores. La propagación del virus a los cinco continentes habla de la necesidad de cooperación global y alerta para proteger a los animales, las personas y las economías. La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y/o el comercio con Polonia según la información disponible sobre este evento. Más información OMS