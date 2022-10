La telemedicina disminuye muertes en embarazadas y neonatos .

El doctor Miguel Guevara, gerente de proyectos especiales en telemedicina para Latinoamérica, manifestó que ante el alto número de muertes a nivel mundial, de mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio, es un indicador de las desigualdades existentes en lo que refiere al acceso a los servicios de salud, situación que pudiera disminuirse progresivamente con el uso de la telemedicina.

“Buena parte de estos casos de muertes maternas y de fetos o neonatos, se producen en países en desarrollo, como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), en entornos vulnerables y contextos de crisis humanitaria”. Dijo Guevara.

Para cumplir con la agenda 2030, “salvando vidas, necesitamos madres felices y controladas y evitar el terrible conteo de que cada 11 segundos fallece una mujer o un bebé, por complicaciones que se pueden prevenir”.

Agregó que uno de los riesgos más altos de mortalidad materna, se presenta en adolescentes de menores de 15 años, siendo las complicaciones del embarazo y el parto, unas de las causas principales de estas muertes. “En el mundo, cada año quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 2 millones de adolescentes menores de 15 años”.

A su juicio, al igual que numerosos estudios realizados por especialistas en la materia, la mayoría de las complicaciones a las que se enfrentan las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, se pueden prevenir.

En ese sentido añadió, que como parte de una estrategia mundial para mejorar esta situación (Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030), la OMS plantea: “resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención, lograr una cobertura sanitaria universal, abordar todas las causas de la morbi mortalidad, reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad a fin de que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas; y garantizar la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de la atención y la equidad. Las sociedades avanzan, pero al no avanzar la salud tecnológica, no estaremos preparados para las respuestas oportunas a millones de mujeres y sus hijos”.

El especialista recalcó que la telemedicina “es el uso armónico de las tecnologías de comunicación e información, al servicio de la salud, aplicadas de una forma ética, legal, normativa, integral, segura, cibersegura e inclusiva, por medio de la cual, se puede realizar promoción de la salud, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, apoyo al diagnóstico y tratamiento, control, seguimiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con la activa participación del paciente y sus familiares, en búsqueda de mejorar la calidad de salud y bienestar”.

En ese particular afirmó que existe una estrecha relación entre la telemedicina y la calidad de servicios en salud materno perinatal, lo que debe ser un tema de gran interés para todos en América Latina y en los países en desarrollo, como una alternativa importante para disminuir las brechas existentes en esta materia, que afecta al binomio madre-hijo.

“La telemedicina y los sistemas híbridos de atención y gestión como MEDDI Baby, permite una relación fluida entre los equipos de salud y la embarazada. Igualmente, a través de esta vía, el contacto con la paciente puede ser permanente, y el intercambio de opinión e información de los estudios y seguimiento, permitirán a los profesionales de salud y pacientes, disminuir situaciones lamentables”.

Acotó que, al contribuir de manera permanente con la salud de la madre, se está permitiendo un mejor desarrollo para el producto del embarazo, evitando así enfermedades o condiciones que pongan en peligro la vida de nuevo ser o de su madre, como amenazas de abortos, abortos espontáneos, amenaza de parto prematuro, partos prematuros, bajo peso, entre otros. El estado de mayor vulnerabilidad, está en los primeros días de vida del niño y los días 42 días siguientes al parto.

Finalmente aseveró que el uso de la telemedicina es una gran oportunidad para trabajar por la calidad de servicios de salud, con impacto positivo en el manejo de recursos, lo técnico, social, satisfacción de todos los participantes y el aumento de la cobertura, con calidez humana, “alcanzando anhelos como el que más mujeres accedan a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto, tanto de ellas como la de sus bebés, superando trabas como la pobreza, la distancia, la falta de información, la escasez de servicios adecuados y las prácticas culturales”.

Miguel Guevara posee una amplia experiencia en el área de gerencia de servicios de salud, certificado en telemedicina y miembro de un equipo de desarrollo de entornos híbridos de atención y gestión en salud, cuenta con más de 20 años en gerencia de auditoría, seguimiento y control de programas en rutas de atención, entre ellas las materno perinatal. Está Certificado en Residencia programada en ginecología y obstetricia.

Actualmente forma parte de un equipo internacional que desarrollan la aplicación de alta tecnología MEDDI Baby, para ser implementada en el área materna perinatal, en lo que se denomina atención híbrida de salud.