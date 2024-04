Las 10 Noticias más relevantes de MIAMI del viernes 12 de abril de 2024

1. Activistas exigen justicia por la muerte de joven afrodescendiente en tiroteo policial.

Un grupo de activistas y familiares se reunieron frente al Ayuntamiento de Miami para exigir justicia por la muerte de un joven afrodescendiente de 18 años a manos de la policía. El joven, identificado como Jamal Smith, fue abatido a tiros durante un incidente que aún está siendo investigado. Los manifestantes piden que se acuse a los oficiales involucrados de asesinato y que se lleve a cabo una investigación independiente.

2. El alcalde de Miami anuncia la construcción de un nuevo centro comunitario.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció la construcción de un nuevo centro comunitario en el barrio de Liberty City. El centro, que tendrá un costo de $10 millones, ofrecerá una variedad de servicios a los residentes del área, incluyendo programas educativos, recreativos y de salud. Se espera que el centro esté terminado en dos años.

3. Los Marlins de Miami vencen a los Bravos de Atlanta en un emocionante juego.

Los Marlins de Miami derrotaron a los Bravos de Atlanta 54 en un juego que se definió en las últimas entradas. El jardinero Jorge Soler conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada para darle la victoria a los Marlins. La victoria mantiene a los Marlins en la carrera por un puesto en los playoffs.

4. El precio de la gasolina aumenta en Miami.

El precio de la gasolina en Miami ha aumentado nuevamente esta semana. El precio promedio de un galón de gasolina regular es ahora de $3.50, un aumento de 10 centavos con respecto a la semana pasada. El aumento se debe a varios factores, incluyendo la guerra en Ucrania y la mayor demanda de combustible durante la temporada de primavera.

5. Un nuevo restaurante italiano abre sus puertas en Miami Beach.

Un nuevo restaurante italiano llamado «La Cucina di Nonna» ha abierto sus puertas en Miami Beach. El restaurante ofrece una variedad de platos tradicionales italianos, elaborados con ingredientes frescos y de temporada. Las críticas iniciales han sido positivas, con elogios para la comida y el ambiente del restaurante.

6. La Universidad de Miami recibe una donación de $10 millones.

La Universidad de Miami ha recibido una donación de $10 millones de un exalumno. La donación se utilizará para apoyar el programa de becas de la universidad y para construir una nueva instalación deportiva. El presidente de la universidad ha agradecido la generosidad del donante y ha dicho que la donación ayudará a la universidad a seguir atrayendo a los mejores estudiantes y atletas.

7. Un músico local organiza un concierto benéfico para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania.

Un músico local llamado Juan Pérez está organizando un concierto benéfico para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania. El concierto se llevará a cabo el próximo sábado en el Centro Cultural de Miami. Se espera que el evento recaude miles de dólares que se destinarán a organizaciones que brindan ayuda a los refugiados ucranianos.

8. Un grupo de artistas locales organiza una exhibición de arte para promover la paz.

Un grupo de artistas locales ha organizado una exhibición de arte para promover la paz. La exhibición, que se llama «Arte por la Paz», se llevará a cabo en la Galería de Arte de Miami durante el próximo mes. Las obras de arte estarán a la venta, y las ganancias se donarán a organizaciones que trabajan para promover la paz en todo el mundo.

9. Un nuevo festival de cine se celebra en Miami.

El primer Festival de Cine de Miami se está llevando a cabo esta semana. El festival presenta una selección de películas de todo el mundo, incluyendo largometrajes, cortometrajes y documentales. Los asistentes al festival pueden ver las películas, participar en talleres y eventos especiales, y conocer a cineastas de todo el mundo.

10. Un grupo de chefs locales organiza una cena benéfica para apoyar a los restaurantes de Miami.

Un grupo de chefs locales está organizando una cena benéfica para apoyar a los restaurantes de Miami que han sido afectados por la pandemia de COVID19. La cena se llevará a cabo el próximo mes en un restaurante local. Los boletos para la cena ya están a la venta, y se espera que el evento recaude miles de dólares que se destinarán a un fondo de ayuda para los restaurantes.

