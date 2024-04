Los 10 Titulares de impacto mundial del viernes 12 de abril de 2024

Tensión en Oriente Medio: Estados Unidos envía alto mando militar a Israel ante la creciente tensión con Irán. Guerra en Ucrania: Ucrania amplía el reclutamiento forzoso para resistir frente a Rusia. Acuerdo sobre Gibraltar: España ultima un pacto político con el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar. Ruptura de presa en Rusia: Inundadas 12.000 casas en una región rusa fronteriza con Kazajistán. (El Mundo) El Gobierno español busca facilitar la construcción de viviendas: Agilizará las licencias para hacer frente a la escasez. (El Mundo) Investigan la fuga de 340.000€ del Comité Arbitral: Negreira desvió el dinero a sus cuentas con facturas de bolígrafos. (El Mundo) La Guardia Civil borró a Otegi del informe sobre el asesinato de Isaías Carrasco: Un error informático permitió que el nombre del líder abertzale no apareciera. (El Mundo) Fallece O. J. Simpson: El exjugador de fútbol americano y actor murió a los 79 años por causas naturales. Anna Netrebko y Ludovic Tézier brillan en el renacer napolitano de ‘La Gioconda’: La ópera de Amilcare Ponchielli se representa por primera vez en el Teatro San Carlo desde 1892. Sillas colgantes: 12 propuestas para todos los bolsillos: Ideas para decorar tu jardín o terraza con estilo y sin gastar mucho dinero.

