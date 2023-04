Los mejores sitios turísticos para visitar Londres en temporada baja

¿Estás pensando en viajar a Londres en temporada baja?

Si es así, te alegrará saber que hay muchos sitios turísticos que puedes disfrutar sin las aglomeraciones y los precios altos de la temporada alta.

En este artículo, te presentamos algunos de los mejores lugares para visitar en Londres en temporada baja, desde museos y monumentos hasta parques y mercados.

Museo Británico:

Este es uno de los museos más famosos y visitados del mundo, y alberga una impresionante colección de arte y antigüedades de diferentes culturas y épocas. Puedes admirar desde la Piedra Rosetta y los frisos del Partenón hasta las momias egipcias y las esculturas de Rodin. El museo es gratuito y está abierto todos los días, así que puedes ir a tu ritmo y explorar las salas que más te interesen.

Palacio de Westminster:

El palacio de Westminster es el edificio donde se reúnen el Parlamento británico y la Cámara de los Lores. Es un símbolo de la democracia y la historia del Reino Unido, y también una obra maestra de la arquitectura gótica. Puedes reservar una visita guiada por el interior del palacio, donde podrás ver el famoso Big Ben, la Abadía de Westminster y el Salón de Westminster. También puedes asistir a un debate parlamentario desde la galería pública, si te interesa la política.

Hyde Park:

Hyde Park es el parque más grande y popular de Londres, y un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad. Puedes pasear por sus senderos, ver los cisnes y patos en el lago Serpentine, visitar el monumento a la princesa Diana o el Arco del Almirantazgo, o simplemente sentarte en un banco y observar a la gente. El parque también acoge eventos culturales y musicales durante todo el año, así que puedes consultar el calendario para ver si hay algo que te guste.

Camden Town:

Camden Town es un barrio vibrante y alternativo de Londres, famoso por sus mercados, su música y su ambiente bohemio. Puedes recorrer sus calles llenas de tiendas originales, puestos de comida internacional, grafitis y arte urbano, o entrar en alguno de sus pubs o salas de conciertos para disfrutar de la escena musical local.

También puedes visitar el canal de Regent’s Park, donde puedes hacer un paseo en barco o alquilar una bicicleta.

