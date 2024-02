Los recientes lanzamientos de este mes en Tumbao Media productions

Con gran entusiasmo, La Puertorriqueña de “Don Perignon” anuncia el lanzamiento de su producción discográfica más trascendental, titulada Demostrando a tiempo.

Este lanzamiento es un testimonio de más de cuarenta y cinco años dedicados a la música por parte del líder de la orquesta, Pedro Morales Cortijo, conocido artísticamente como “Don Perignon”. Después de superar desafíos de salud, “Don Perignon”, con renovado vigor, dirige su atención hacia lo que denomina «un capítulo inédito para la orquesta..

El talentoso productor y compositor Noel Vargas ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Paraíso», en colaboración con el reconocido artista boricua Siul Rotceh. Este tema promete ser un éxito en las listas de música latina y ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

«Paraíso» es una canción que combina los estilos únicos de Vargas y Rotceh, creando una mezcla perfecta de ritmos y melodías que invitan a bailar y a disfrutar. La letra de la canción habla.

El cantante dominicano Leo Polanco, quien ha dedicado su vida al servicio y la música, presenta su nuevo sencillo “Mentirosa”, una salsa que invita a bailar y disfrutar. El tema, es una composición del propio Polanco y su mentor Jesús Emilio de la Rosa.

Leo Polanco, quien se retiró de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tras 26 años de carrera, decidió seguir su pasión por la música y estudiar piano y voz en el San Antonio College, donde obtuvo un título asociado en música.

La Paris All Star Orchestra, una de las agrupaciones más destacadas de la salsa contemporánea, presenta su nuevo sencillo «Son Mentiras», una canción que combina el sabor de la salsa clásica con la voz potente y melódica de José Berrios, uno de los cantantes más reconocidos del género. «Son Mentiras» es una composición de Otto Duniel Ferreiro, quien también ha escrito éxitos para otros artistas del genero Tropical Salsa. El arreglo musical estuvo a cargo de Kevin Pagán, el talentoso bajista y director..