Leo Polanco lanza su nuevo sencillo “Mentirosa”

El cantante dominicano Leo Polanco, quien ha dedicado su vida al servicio y la música, presenta su nuevo sencillo “Mentirosa”, una salsa que invita a bailar y disfrutar. El tema, es una composición del propio Polanco y su mentor Jesús Emilio de la Rosa.

Leo Polanco, quien se retiró de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tras 26 años de carrera, decidió seguir su pasión por la música y estudiar piano y voz en el San Antonio College, donde obtuvo un título asociado en música. Desde entonces, se ha dedicado a perfeccionar los ritmos de merengue, salsa y la clave, colaborando con reconocidos artistas como Diomedes Parra y el Sr. Jesús Emilio De La Rosa. Juntos, han compuesto numerosas canciones que reflejan las ricas tradiciones musicales de la República Dominicana y el Caribe.

Polanco no solo quiere entretener a las masas con su música, sino también transmitir el legado cultural de merengue y salsa a las generaciones más jóvenes, asegurando la preservación y expansión de estas vibrantes tradiciones musicales durante muchos años. Su viaje se erige como un poderoso testimonio de que se puede servir al país adoptivo con orgullo, representar la cultura con honor y respeto, dedicar tiempo a Dios y la familia, todo mientras se abraza la influencia transformadora de la música y se deja un impacto perdurable a través de una vida dedicada al servicio y la expresión artística.